Em formato acústico, grupo Vocal TAKT se apresenta no Plaza São Rafael

Nesta quinta-feira (17), às 20h, o grupo Vocal TAKT, acompanhado de quinteto de cordas da Ulbra, apresentará seu espetáculo Divas do Pop no Salão Nobre do Plaza São Rafael Hotel (rua Alberto Bins, 514). Sucesso de público, o espetáculo foi apresentado outras duas vezes em Porto Alegre, ambas com ingressos esgotados dias antes do evento.