A trilha sonora de uma vida

Comemorando 35 anos de carreira, a cantora italiana Mafalda Minnozzi apresenta a turnê Fotogrammi - Cenas de Música e de Vida no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) nesta quinta-feira, às 21h, em única apresentação. Ingressos, a partir de R$ 50,00, no site e na bilheteria do teatro. Durante o show, ela interpreta a sua vida por meio das canções e compositores que a acompanharam e inspiraram durante todos estes anos. Assim como em um filme, Mafalda constrói no palco a sua própria trilha sonora, pautada por um forte impacto emocional envolvendo a plateia, que se identifica com a artista criando uma atmosfera de cumplicidade e tornando-se parte do espetáculo. Inspirada fortemente em seu mais recente álbum, Cinema City, essa viagem musical é dedicada aos mestres compositores do cinema italiano.

Divas do Pop acústico no Plaza São Rafael

Nesta quinta-feira, às 20h, o grupo Vocal TAKT, acompanhado de quinteto de cordas da Ulbra, apresentará seu espetáculo Divas do Pop no Salão Nobre do Plaza São Rafael Hotel (rua Alberto Bins, 514). Sucesso de público, o espetáculo foi apresentado outras duas vezes em Porto Alegre, ambas com ingressos esgotados dias antes do evento. Em formato acústico, sem nenhuma microfonação, o show terá canções de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Adele, Cher, Cyndi Lauper, Lady Gaga, Gloria Estefan, Madonna, Nina Simone, Shania Twain, Sade e Tina Turner. Os arranjos vocais e instrumentais são de Iuri Corrêa e a direção artística e regência é do maestro Tiago Flores. Participação de André Flores, na guitarra. Os ingressos estão à venda pelo Sympla a partir de R$ 55,00, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Voz, poesia e muitos universos sonoros