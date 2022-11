Mafalda Minnozzi traz a trilha sonora de sua vida em show no Theatro São Pedro

Comemorando 35 anos de carreira, a cantora italiana Mafalda Minnozzi apresenta a turnê Fotogrammi - Cenas de Música e de Vida no Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/n) nesta quinta-feira (17), às 21h, em única apresentação. Ingressos, a partir de R$ 50,00, no site e na bilheteria do teatro.

Durante o show, ela interpreta a sua vida por meio das canções e compositores que a acompanharam e inspiraram durante todos estes anos. Assim como em um filme, Mafalda constrói no palco a sua própria trilha sonora pautada por um forte impacto emocional envolvendo a plateia, que se identifica com a artista criando uma atmosfera de cumplicidade e tornando-se parte do espetáculo. Inspirada fortemente em seu mais recente álbum, Cinema City, essa viagem musical é dedicada aos mestres compositores do cinema italiano.