Artistas pedem a impugnação do edital e o cancelamento do Prêmio Açorianos de Teatro Adulto em 2022

O Prêmio Açorianos de Teatro Adulto em 2022 está em xeque por conta do pedido de impugnação do edital solicitado em recurso por artistas com produções desclassificadas por falta de avaliação da comissão julgadora. Do total de 14 espetáculos, quatro ficaram de fora da concorrência: Sobrevida; Um Fascista no Divã; Sobrevivo: Antes Que o Baile Acabe; e Fica, Vai Ter Bolo. No final da tarde desta quinta-feira, os grupos envolvidos com estas montagens chegaram a ser reunir com a Coordenação de Artes Cênicas (CAC) da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) para resolver o impasse, mas não houve acordo.

Divulgada com dois dias de atraso, a lista dos indicados foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (9), pouco depois dos produtores dos quatro coletivos de teatro terem recebido um e-mail da CAC/SMCEC pedindo desculpas aos integrantes dos espetáculos sinalizando que eles não poderiam concorrer à premiação porque os jurados não assistiram às peças. O texto ainda diz que "por mais que houvesse um esforço do júri em cumprir a maratona, houve sobreposição de datas de poucos espetáculos concorrentes, de modo que a opção por um acabou eliminando da agenda outro em cartaz. De outro modo ficou acordado que aos que queiram, automaticamente estarão concorrendo ao prêmio na próxima edição".

Indignados, os artistas imediatamente foram para as redes sociais e se articularam para denunciar o descaso com suas respectivas produções. "É obrigatório que os jurados assistam a todas as obras", destaca o diretor de Um Fascista no Divã, Alexandre Dill, do Grupo Jogo. Ele se refere a um trecho do edital, que diz que "Os jurados são indicados a assistir a 100% dos espetáculos/performances concorrentes (...)". No entanto, segundo a comissão julgadora, seria necessário que as peças fossem assistidas por pelo menos três dos cinco jurados e a decisão de excluir esses quatro espetáculos foi tomada a partir da orientação da CAC, que considerou que "não seria justo que apenas um ou dois jurados com seus pontos de vista definissem indicações".

"Quanto a isso, concordamos e achamos coerente. Não ditamos regras, seguimos o bom senso neste caso, diante os fatos", afirma a atriz, produtora e diretora teatral Cíntia Ferrer, integrante da comissão. Ela chegou a assistir a três destes quatro espetáculos desclassificados, mas não foi conferir a peça Sobrevida. "Fomos avisados no dia da última apresentação e eu estava em viagem a trabalho", justifica. Além de Cíntia, os demais integrantes do júri não compareceram à nenhuma das quatro apresentações do espetáculo, que é dirigido por Jaques Machado.

"A gente já havia cumprido temporada em janeiro e fevereiro deste ano, mas como o edital do Prêmio Açorianos de 2022 saiu em julho e exigia quatro apresentações mínimas a partir daquele mês até outubro, corremos para nos adequar", afirma o diretor de Sobrevida. A peça foi inscrita em setembro e as apresentações ocorreram de 7 a 12 de outubro. "As sessões ocorreram numa sexta e num sábado, e em dois dias de semana, sendo um deles no feriado", detalha Machado. "Sabemos que problemas acontecem, mas acho que dava para terem se organizado", desabafa.

"É a primeira vez que uma edição anual do Prêmio Açorianos teve um período de apenas três meses para que toda a classe do teatro apresentasse seus trabalhos", destaca Dill. "Isso exigiu dos grupos e companhias um esforço excessivo, gastos adicionais, competição por teatros, entre outras dificuldades que afetaram o financeiro dos coletivos", avalia, sublinhando o tamanho da frustração de quem não foi avaliado.

Em nota, a comissão julgadora sinalizou que "foi uma conjunção de situações" que foram "percebendo a partir de outubro, quando começou a ter um maior fluxo de espetáculos inscritos". "Nós do júri, também começamos a ter uma demanda maior de trabalhos pessoais, o que é natural nessa época do ano em função de vários eventos culturais", explicam os jurados. O grupo é composto ainda pelos atores Rodrigo Marques e Evelyn Ligock, e o jornalista e doutorando e mestre em Artes Cênicas pela Ufrgs, Cristiano Goldschmidt. O ator e diretor circense Luciano Fernandes, presidente do Sated-RS também integrava a comissão, mas pediu afastamento devido à dificuldade de acompanhar a agenda de espetáculos inscritos.

"Sabemos que é um edital pós-pandemia e que foi criado com esforço no segundo semestre para que não se desassistisse a classe desse prêmio tão esperado anualmente, mas diante dessa experiência de 2022, identificamos vários pontos que trazemos como uma crítica construtiva para que possamos cada vez mais melhorar a qualidade deste projeto", afirmam os integrantes da comissão em nota. Dentre as considerações do grupo, eles avaliam que "três meses é pouco tempo para as apresentações dos artistas e coletivos". "Sugerimos no mínimo seis meses com maior número de apresentações e em dias diferentes (não considerando apresentações duplas no mesmo dia, como aconteceu com um dos espetáculos que, inclusive, culminava com as datas de outros dois)", pontua a nota da comissão.

O texto ainda aponta que "as temporadas precisam ser maiores, ou mais de uma, evitando a colisão de datas entre os espetáculos, como houve neste ano, para não inviabilizar a participação dos jurados; e qu e eventuais alterações de horários das apresentações, como houve este ano, ou até mesmo de datas, são de responsabilidade dos artistas ou grupos, devendo ser comunicadas com antecedência ao júri (isso inviabilizou um dos jurados assistir um dos espetáculos)".

Segundo o coordenador de Artes Cênicas, Jessé Oliveira, de fato este ano houve concentração de espetáculos no mês de outubro, "o que não justifica a ausência dos jurados". "Entendo a dor de quem não conseguiu ter sido avaliado, pois isso já aconteceu comigo em edições anteriores, quando concorri ao Prêmio", destaca Oliveira, que também é ator e diretor. Ele observa que este ano a CAC/SMCEC demorou para lançar o edital, porque em abril os teatros municipais ainda estavam retomando suas atividades e demoraram para reabrir as portas por conta de problemas estruturais (após o furto de cabos das rede elétrica do Centro Municipal de Cultura).

Ainda de acordo com Oliveira, na reunião desta quinta-feira, a CAC, em uma tentativa de "mitigar" os prejuízos dos grupos que dispensaram recursos na realização das apresentações elencou algumas alternativas. "Foram sugeridos o cancelamento desta parte do prêmio, a garantia de uma pequena temporada de apresentações em 2023, com ajuda de custo e uma nova apresentação para os jurados que não assistiram às peças", enumera o coordenador de artes cênicas.

"A gente não acredita que esse júri tenha legitimidade de cumprir um acordo, já que não o fez durante o processo original", justifica Dill ao afirmar que os grupos não concordaram com a proposta. "Sobre nos oferecerem duas semanas de temporada no teatro no ano que vem, mais uma ajuda de custo, achamos um absurdo: a gente se sentiu quase que subornados para que aceitássemos ficar de fora da premiação."

Goldschmidt avalia que "a possibilidade de novas apresentações dos grupos prejudicados seria uma boa solução, uma vez que os jurados têm conhecimentos estéticos e técnicos para as avaliações". "O corpo de jurados jamais abriria mão de avaliar os espetáculos baseados pelos critérios constantes do edital. Não há qualquer hipótese de se pensar em outros mecanismos que não estes. Qualquer manifestação contrária a isso é mera especulação", afirma o integrante da comissão.

"Reconhecemos que houve um problema, mas tomamos uma atitude de diálogo, que se apresenta nova, que não ocorreu em outros momentos", reforça Oliveira. O coordenador de Artes Cênicas aponta ainda que foi ampliado o prazo de recursos para os quatro espetáculos prejudicados até a próxima quarta-feira (16). Para os demais, segue de acordo com o edital, até a segunda-feira (14). O resultado final dos indicados ao prêmio deve ser divulgado na sexta-feira (18). No entanto, pelo menos dois grupos já enviaram os recursos, tendo em vista que a data limite para esta ação prevista no edital era dia 10 de outubro.

"Consideramos desgastante esse processo de enviar recurso, visto que era dever da CAC ter tomado uma atitude para que isso não acontecesse", destaca Machado. Ele se refere ao trecho do edital do Prêmio Açorianos que afirma que "caberá à Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura avaliar a permanência dos jurados nas comissões de seleção conforme seu desempenho de acordo com o previsto neste edital". "Se o júri não estava conseguindo comparecer aos espetáculos por quaisquer que sejam os motivos, então deveria ser afastado", concorda Dill.

O ocorrido também está repercutindo entre outros integrantes da classe artística. A dramaturga do espetáculo Calígula, indicado ao Prêmio Açorianos de Teatro 2022 em sete categorias, contesta a validade do resultado. "O que está acontecendo não é um problema dos indivíduos que fizeram parte dos espetáculos excluídos. Não é uma injustiça apenas com esses quatro grupos. Todos os inscritos no prêmio foram lesados. Qualquer decisão quanto aos vencedores perde consistência", argumenta Maria Luíza Sá e Madureira.

"Ficamos super felizes de ser indicados mas agora estamos com a euforia em suspensão e não nos sentimos nem à vontade de comemorar", considera o atuador e diretor Sandro Marques, do grupo Levanta Favela. O coletivo que assina a montagem A Babá E O Iceberg está preocupado com o desfecho da premição deste ano. "Primeiro, veio o comunicado que teve grupo desclassificado porque ninguém assistiu, agora os indicados podem não ser mais indicados. É complicado. E é bom ressaltar que não é de hoje que faz parte da inscrição lutar para que os jurados do Prêmio Açorianos assistam aos espetáculos", finaliza.