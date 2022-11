Ações gratuitas do Aldeia Sesc movimentam Praça das Feiras, em Caxias do Sul, no final de semana

Aulas de dança, contação de histórias, prática de Yoga, roda de conversa sobre empreendedorismo LGBTQIAPN+, brinquedos infláveis, Feira Criativa, oficinas e atrações musicais e teatrais são algumas das atividades que farão Caxias do Sul pulsar cultura neste sábado (12) e domingo (13). Os dois últimos dias do 9º Aldeia Sesc serão recheados de ações, todas gratuitas, na Praça das Feiras.

O destaque fica por conta da apresentação da cantora Sandra Sá, no domingo, dia 13, às 18h30min. No palco, a consagrada musicista brasileira fará uma mistura de MPB, soul, samba e funk com clássicos do seu repertório como Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, Bye Bye Tristeza, Olhos Coloridos e muito mais. Confira a programação completa em www.sesc-rs.com.br/aldeia-sesc-caxias/. Mais informações sobre o evento também podem ser obtidas com a Unidade pelo telefone (54) 3209.8250 ou pelo Whatsapp (54) 98407-0351.

9º Aldeia Sesc Caxias do Sul - programação 12 e 13/11

12/11 (sábado)

10h | Rolê na Aldeia - Passeio Cultural Guiado: “Projeto Vielas” (Mediador: Chiquinho Divilas)

Local: Bairro Euzébio Beltrão de Queiroz

Vagas: 20 pessoas

Aldeia na Praça | Palco Recrearte

10h – “Ritmos, aula de dança” – Atividade Academia Sesc de Caxias do Sul

11h – Apresentação de dança “Quem Dança seus Males Espanta”, com o grupo Essência Cigana

12h – Apresentação musical “Tempo Música”, com Pietro Ferretti

13h – Apresentação musical “Charles Frutas e a Nova MPB”

14h – Contação de histórias “Um passarinho me contou”, com Darlan Gebing

15h – Apresentação teatral infantil “A Rendeira e a Tartaruga”, com Cia Vibrata

Local: Praça das Feiras

Tenda dos Saberes

9h – Aula de Yoga – Atividade Academia Sesc de Caxias do Sul

9h30 – Aula de Pilates – Atividade Academia Sesc de Caxias do Sul

10h – Práticas de Tai Chi Chuan, com professor Thiago Padilha

11h – Oficina de Incensos Naturais, com a artesã Ana Sofia

14h – Lançamento do livro “Diversidade Sexual e de Gênero”, da escritora Deisi Noro, com sessão de autógrafos e venda de livros

14h30 – Roda de Conversa “Empreendedorismo LGBTQIAPN+”, com participação do Sebrae RS e mediação de Carlinhos Santos

15h30 – Esquete “Tantas Quantas Somos”, com Tina Andrighetti

16h – Roda de Conversa “Sustentabilidades”, com mediação de Carlinhos Santos

16h30 – Performance artística de Jorge Valmini, Guardião Aldeia Sesc 2022

17h – Roda de Conversa sobre “Produção Cultural”, com mediação de Carlinhos Santos

Local: Praça das Feiras

Palco Aldeia

15h30 – Apresentação musical “Concerto Temas de Cinema”, da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, sob regência do Maestro Gilberto Salvagni”

17h – Apresentação musical “Vocal Sem Batuta: 25 anos”

18h – Apresentação musical “Yangos: Power Folklore”

19h – Apresentação musical “Natural Dread: na fé de cada dia”

Local: Praça das Feiras

Trupe Aldeia (Intervenções artísticas)

Horário: Durante a programação do dia

Cortejo com Banda Marcial Cristóvão de Mendoza e convidados

Cortejo com Maracatu CAE Ampliando Horizontes

Local: Praça das Feiras

Atividades Paralelas

09h às 18h – Feira Criativa

09h às 18h – Espaço Saúde, com Faculdade Fátima (aferição de pressão sanguínea)

09h às 13h – Momento Saúde e Bem-estar, com a Faculdade Anhanguera Caxias do Sul

10h às 17h – Brinquedos Infláveis

10h – Circuito Projeto Criar: brincadeiras em família

11h às 20h – Praça de Alimentação

11h às 19h – “Ônibus das Artes – Fundação Marcopolo: contação de histórias de hora em hora”

Local: Praça das Feiras

Projeto Favelar

Atelier aberto – Oficina de maquetes, com Andrigo Martins

Horários: 10h30 às 12h30 / 13h30 às 17h30

Local: Praça das Feiras

Inscrições: no local

13/11 (domingo)

10h - Oficina “Maçambique - Projeto Sonora Brasil”, com Mestre Mario Duleodato e Kako Xavier

Local: CAE Ampliando Horizontes- Bairro Euzébio Beltrão de Queiroz

Vagas: 30 pessoas

Informações/Inscrições: via link https://forms.gle/Ra3Gn4m37ViWztss7

10h/13h/16h - Oficina “Roda de conversa e apresentação de técnicas para chimarrão, com Débora Meneguzzi

Local: Praça das Feiras

Vagas: 10 pessoas por oficina (Inscrições no local)

Palco Recrearte

10h – Apresentação Coral Maturidade Ativa do Sesc Caxias do Sul, sob regência de Samuel Sodré

11h – Apresentação artística do Conjunto de Projeções Folclóricas Tio Xico

14h – Contação de histórias “A árvore de colher estrelas”, com Zica Stockmans

15h – Lançamento do álbum “Beto e Seus Dubs”, com Beto Scopel e Léozão Reis

15h30 – Apresentação teatral infantil “Faísca D’Água”, com Ueba Produtos Notáveis

16h30 – Apresentação teatral “Um por todos e todos pela causa”, com Cia Garagem

Local: Praça das Feiras

Palco Aldeia

12h30 – Apresentação musical “Dan Ferretti e Banda”

14h Apresentação musical “Cultura Bantu – Projeto Sonora Brasil apresenta: Tribo Maçambiqueira”, com participação especial de Kako Xavier e Loma Pereira

15h – Apresentação musical “Lucas Kariri e Banda”

16h – Apresentação musical “Cuscobayo: 10 anos”

17h – Apresentação musical “RAPajador”, com Chiquinho diVilas, Rafa De Boni e Dj Hood

18h30 – Show nacional com Sandra Sá

Local: Praça das Feiras

Tenda dos Saberes

9h – Aula de Yoga – Atividade Academia Sesc de Caxias do Sul

9h30 – Aula de Pilates – Atividade Academia Sesc de Caxias do Sul

10h30 – Lançamento do livro “Pandemia: histórias que contei” da autora Aline Ecker, sessão e autógrafo e venda de livros.

14h – Lançamento do livro “A tempestade é metáfora”, do escritor Dinarte Albuquerque Filho, com sessão de autógrafos e venda de livros

15h – Monólogo “Silêncio”, com Sandro Martins

15h30 – Roda de Conversa “Saberes Populares e Ancestralidade”, com mediação de Carlinhos Santos

16h– Esquete “Kaleh”, com Aline Tanaã

Local: Praça das Feiras

Trupe Aldeia

Horário: Durante a programação do dia

Cortejo com Banda Marcial Cristóvão de Mendoza e convidados

Intervenção com “Harley”, personagem da atriz Odelta Simonetti

“Ciranda das Saias” com grupo Zingado

“O show tem que continuar” com Samba Show e convidados

Local: Praça das Feiras

Atividades Paralelas

09h às 18h – Feira Criativa

10h às 17h – Brinquedos Infláveis

10h – Circuito Projeto Criar: brincadeiras em família

11h às 20h – Praça de Alimentação

11h às 19h – “Ônibus das Artes – Fundação Marcopolo: contação de histórias de hora em hora”

Local: Praça das Feiras

Projeto Favelar

Atelier aberto – Oficina de maquetes, com Andrigo Martins

Horário: 10h30 às 12h30 / 13h30 às 17h30

Local: Praça das Feiras

Inscrições: No Local