Orquestra da Ulbra recebe Hique Gomez no próximo Domingo Clássico

A Orquestra de Câmara da Ulbra recebe Hique Gomez na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280) no próximo Domingo Clássico, dia 13, às 19h. O músico vai apresentar músicas de seu repertório autoral e outras conhecidas pelo público, com arranjos desenvolvidos especialmente para a Orquestra. A entrada é franca.

O espetáculo também terá a participação de Dúnia Elias (teclado) e Ricardo Arenhaldt (percussão). Com regência de Tiago Flores, o repertório conta com canções como Lunático, Guedali e Tan tango, além de Alfonsina y el mar, Por una cabeza e Couro cru. O programa será dividido em dois momentos: na primeira parte, antes da entrada de Hique Gomez, a Orquestra executa obras do espanhol Joaquin Turina, Edvard Grieg e Gustav Holst, com St Paul's Suite - sua obra mais conhecida.