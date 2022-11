Matheus Noronha lança novo EP 'Camino Abierto' em show na Casa de Espetáculos

A Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691) recebe, nesta sexta-feira (11), às 20h, o cantor e compositor Matheus Noronha para o show de lançamento do seu EP Camino Abierto. Os ingresso estão sendo vendidos a partir de R$ 20,00 no site do Sympla.

Lançado em 2021, o músico ficou impossibilitado de tocar seu EP ao vivo por causa da pandemia, por isso convida, agora, todos para a celebração de seu trabalho. Com musicalidade que expressa elementos da cultura sul-americana, sobretudo da Região da Prata, Matheus Noronha circula por gêneros musicais como a Milonga, o Folk e o Indie. Suas composições são em português, espanhol e inglês, e nos apresentam uma poética baseada em temas pessoais acerca do amor, das vivências e do cotidiano, muito influenciada pela literatura, poesia e cinema.