Feira do Livro terá lançamento de VULCANA - Contos Eróticos de Adriana Mondadori

Dia 12 de novembro, às 16h, a escritora e poetisa Adriana Mondadori lança seu novo livro VULCANA - Contos Eróticos (Ed. Metamorfose, 104 páginas) na Feira do Livro de Porto Alegre. Além do lançamento, a escritora fará uma sessão de autógrafos do livro, que traz histórias envolventes e picantes, mas com toques nada sutis sobre as questões femininas como traição, abuso e desvalorização do próprio corpo.