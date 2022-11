Após duas edições virtuais, Unimúsica volta a ocupar o Campus Central da Ufrgs

O Campus Central da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110) volta a ser ocupado pela música com o projeto Unimúsica, que depois de duas edições virtuais, terá programação presencial. De 17 a 20 de novembro, músicos desembarcam em Porto Alegre para shows no Salão de Atos, ao ar livre e encontros com artistas convidados. O projeto tem entrada franca e a retirada de ingressos para os shows do Salão de Atos da Ufrgs, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, ocorre a partir do dia 10 de novembro, quinta-feira, das 8h às 20h (exceto finais de semana e feriado), no Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333).

Criado em 1981 pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão, o Unimúsica deste ano traz o título Rasuras transversais, que propõe uma contranarrativa, uma transgressão à lógica eurocêntrica de beleza e do belo. Nesta edição a diáspora africana na música brasileira é enaltecida, apresentando pro público um apanhado do cenário contemporâneo.

A abertura do festival é feita pela cantora e compositora paulistana Jup do Bairro, no dia 17 às 20h, levando ao palco do Salão de Atos canções de seu EP Corpo em Juízo (2020), que lhe rendeu o título de Revelação do Ano pelo Prêmio Multishow. Na noite seguinte, dia 18, é a vez do músico, pesquisador e poeta baiano Tiganá Santana, primeiro compositor brasileiro na história fonográfica do país, a apresentar um álbum com a presença de canções em línguas africanas, em 2010. Fazendo seu show de estreia de estreia na Capital, vai apresentar seu trabalho mais recente, Vida-Código, que constou entre os vinte melhores discos lançados no mundo, de abril a junho de 2020, no World Music Charts Europe.

No final de semana, a programação se intensifica: no sábado (19), ocupam o Campus Central da Universidade duas premiadas escolas de samba do carnaval de Porto Alegre: Imperadores do Samba e Bambas da Orgia. Misturado ao samba, o pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas sobe ao palco do teatro da universidade tocando jazz com Sankofa, show de seu terceiro e festejado disco.

No domingo (20) é a vez do encontro de dois rappers gaúchos, o pelotense Zudizilla e a porto-alegrense Cristal, que apresentam seus trabalhos mais recentes. Nos dois dias do fim de semana, estarão presentes Felix, Turva, Gugu e La Twins, artistas do Coletivo Turmalina, que se revezam para incorporar na programação do Unimúsica suas experimentações no universo da música eletrônica.

Além dos shows, Rasuras transversais oportuniza encontros do público com os artistas convidados e curadores, em conversas e oficinas. Algumas dessas ações ocorrem na semana que antecede o festival, como um convite para que o público se aproxime de temáticas que atravessam a programação. São elas: roda de conversa com Cristal, no dia 8; aula Escutas e estéticas periféricas, com GG Albuquerque, no dia 9; e edição especial do programa Muamba Ufrgs, da Rádio da Universidade, que, no dia 12, recebe os intérpretes Sandro Ferraz, da Imperadores do Samba, e Fabio Ananias, da Bambas da Orgia.