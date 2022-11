Angelo Primon propõe experiências sonoras e interpretativas no Ecarta Musical

Angelo Primon sobe ao palco da Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943) para apresentação em trio, às 19h30min do próxima quarta-feira (16). O músico apresenta suas composições ao lado do baterista Luke Faro e do contrabaixista Bruno Vargas. A entrada é franca.

O multi-instrumentista transitará por uma variedade de sons partindo da sonoridade da viola de 10 cordas, passando pela singularidade da Viola de Buriti e visitando os sons de instrumentos étnicos como Oud árabe, Tantura e Surbahar indianos.

Composições próprias como Solar Nº1, Dos Manos, Vira o Tempo, Refaz-se o dia, Sateriando, Vereda da Viola e 10 de Fole surgem junto a performances com o Surbahar na inédita Uma Raga pampeana, o tema recolhido do folclore palestino Masar, visitando o cancioneiro brasileiro com A volta que o mundo dá de Paulo César Pinheiro, além de surpresas interativas. Primon convida o ouvinte atento a respirar junto ao Trio estas novas experiências interpretativas.