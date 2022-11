Musical 'The Wall' chega ao Teatro do Sesi neste fim de semana

Sympla O musical inglês The Wall faz turnê inédita no Brasil e desembarca no palco do Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787) para duas apresentações neste fim de semana, sábado (12), às 21h e domingo (13), às 19h. A montagem é baseada no disco homônimo da banda inglesa Pink Floyd e no filme de Alan Parker. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 55,00.

Vindo de Liverpool, com mais de 3 décadas de sucesso, o espetáculo é considerado pela crítica especializada uma das mais importantes obras do cenário musical. Dirigido por Alan Veste e co-produzido por Rachel Barrett, prima de Syd Barrett, a apresentação segue roteiro de filme de 1982, narrando a vida de Pink, estrela do rock, que tem sua alma torturada por causa de sua infância traumática. O personagem foi intencionalmente inspirado em Syd Barrett, de acordo com inúmeras declarações de Roger Waters.

Pink Floyd The Wall é um dos álbuns mais intrigantes e imaginativos da história do rock, tornando-se sinônimo, se não a própria definição do termo "álbum conceitual".