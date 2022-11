Edição de novembro da Rock N Bira no Opinião conta com a banda Atomic Elephant

Nesta sexta-feira (11), a partir das 23h, o Heavy Metal estoura as caixas de som do bar Opinião (José do Patrocínio, 834) na festa Rock n’ Bira. Ingressos antecipados estão no segundo lote, à venda pela plataforma Sympla a partir de R$ 99,00.

A banda Atomic Elephant abre os trabalhos com suas músicas que têm pitadas étnicas, brasileiras e regionais em uma convergência rumo ao heavy metal. A noite também será recheada de homenagens ao heavy metal, com Hell Patrol, que prestará tributo ao Judas Priest, Hangar 11, que homenageará o Megadeth, Domination que tocará Pantera e a Metal Gods que apresentará um setlist com os grandes clássicos do metal.

Além disso, nos intervalos das apresentações ao vivo, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock n’ Bira) e Barbosinha (residente do Opinião) assumem o som tocando o melhor do som pesado mundial de todos os tempos. Tudo isso embalado de muita cerveja e drinks open bar.