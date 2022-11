Secretários e dirigentes estaduais de Cultura se reúnem no RS para fórum nacional

O Rio Grande do Sul é sede do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, um dos eventos mais importantes campo da política cultural no país. O evento acontece de 10 a 13 de novembro, com atividades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canela, Gramado e Antônio Prado.

A anfitriã do evento é a secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Fórum, Beatriz Araujo, que destaca a importância do evento diante da perspectiva tão aguardada de recriação do Ministério da Cultura - extinto em 2019. "Temos a expectativa de que o Ministério da Cultura promova inovação e encontre novos caminhos institucionais para romper com essa lógica de interrupções e extinções de ações e de políticas no campo da cultura, como tem ocorrido historicamente no Brasil. Para o Rio Grande do Sul, assim como para os demais estados, a existência do Ministério ajuda a organizar administrativamente e a estabelecer os marcos para o gerenciamento da área da cultura", diz a secretária.

A programação do fórum tem início na quinta-feira (10), às 14h, com programação cultural no Centro Histórico de Porto Alegre. A abertura oficial do Fórum será na sexta-feira (11), às 15h, no Grande Hotel Dall'Onder, em Bento Gonçalves. Estarão presentes o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha Fernandes, presidente do Fórum Nacional, e delegações representando 17 estados brasileiros das cinco regiões do país.

Os secretários e dirigentes estaduais de cultura representam as diversas políticas públicas das diferentes unidades da Federação. No fórum de 2021, as ações propostas estavam ligadas ao fortalecimento do setor cultural como um todo, justamente pela ausência de um Ministério da Cultura, explica a secretária da cultura do RS. "Nos últimos anos, o Fórum ocupou um espaço de relevância e as ações acordadas pelo colegiado foram replicadas nos diversos estados, como aquelas relacionadas à Lei Aldir Blanc, bem como as iniciativas voltadas ao fortalecimento dos sistemas estaduais de cultura", afirma Beatriz.

O presidente do Fórum Nacional de Secretários, Fabricio Noronha, destaca a importância do encontro após o resultado das eleições e da expectativa para o repasse das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. O diálogo entre secretários de todo o Brasil nos permitirá, também, avançar no debate da regulamentação das duas Leis, em favor dos fazedores de cultura de todo o país e da população em geral. Nosso setor vem sendo muito prejudicado desde a pandemia, e estamos caminhando para a plena recuperação e o crescimento da nossa cultura e da nossa economia criativa", sustenta o presidente.

Carta do Rio Grande do Sul

O fórum apresentará seu posicionamento em um documento final: a Carta do Rio Grande do Sul. As propostas serão pensadas para o presente e o futuro da cultura no Brasil, buscando uma pactuação entre os estados-membros do Fórum e o Poder Executivo Federal. "A Sedac reforça a ideia de democratização e de representação, buscando incorporar demandas comunitárias e de grupos populares, em geral negligenciados pela ação estatal. Dentre as propostas, estão a incorporação de novos conceitos de gestão do patrimônio material e a potencialização do patrimônio imaterial", expõe a secretária da Cultura do RS.

"Também buscamos a aplicação imediata das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que podem fazer o fomento chegar a todos os municípios do país, e que consolidam o grande envolvimento da sociedade civil no processo de formulação e implementação das políticas públicas de cultura. É preciso distribuir os recursos nacionais de forma mais equânime", defende Beatriz.