Camila Orsatto interpreta sucessos do jazz em show no Instituto Ling

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) vira palco para a cantora, pianista e compositora Camila Orsatto interpretar os maiores nomes do jazz ao lado do pianista e organista Luciano Leães e do baterista Ronnie Martinez. A apresentação acontece às 19h de sábado (12) e os ingressos estão à venda pelo site ou na recepção da casa, a partir de R$ 25,00.

No repertório estarão presentes canções de Ella Fitzgerald, Etta James, Duke Ellington, Nina Simone, Hoagy Carmichael, Ray Charles, Stuart Gorrell, além de músicas autorais. Com voz expressiva, Camila interpreta os maiores sucessos do blues e jazz de maneira intimista, traduzindo as emoções do cotidiano. A cantora acumula em sua carreira um EP lançado em 2019, intitulado Significar, além de participar como solista no concerto Rock Sinfônico, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no espetáculo Natal Luz de Gramado e como finalista do Festival da Canção Aliança Francesa, em 2018.