Duas novas exposições no Gravura

Depois de 15 exposições individuais e 40 anos de carreira, Rosali Plentz agora nos apresenta a mostra O Que Nos Cerca?, que nasceu inspirada na paisagem urbana, com sua linearidade, contrastes e constante mutação. Andando pelas ruas e percebendo o gradeamento, redes, muros, portões, o sentimento de enclausuramento que são presentes nos grandes centros urbanos, a artista resolveu incorporá-los em sua arte junto de uma incansável produção artística, que se preocupa em esgarçar as possibilidades da pintura e do desenho.

Há duas décadas pintando o abstracionismo com tinta acrílica, usando e abusando de cores, texturas, camadas e fortes traços, Marcelo Zanini traz, em sua nova exposição Colezzione Sguardo, seu 'olhar' - que em italiano virou 'sguardo' - do processo criativo e artístico, em telas cujas pinturas, muitas vezes, parecem assumir vida própria.

Duas novas exposições inauguram nesta quinta-feira, a partir das 18h30min, na Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647). Abertas para visitação até o da 5 de dezembro, as exposições Colezzione Sguardo, de Marcelo Zanini e O Que Nos Cerca?, de Rosali Plentz nos apresentam, uma, a visão interna do fazer artístico e a outra, uma reflexão sobre o mundo ao nosso redor. As obras poderão ser contempladas das 9h30min às 18h30min de segunda a sexta, e das 9h30min às 13h30min aos sábados, com entrada franca.

Virada Sustentável de volta à Capital

O maior festival de sustentabilidade da América Latina volta a Porto Alegre para a sua sétima edição a partir desta sexta-feira. A abertura da Virada Sustentável POA 2022 acontecerá na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), às 9h, e contará com o Fórum ESG, além de três falas sobre o tema e uma apresentação artística pelo grupo holandês Corpus Acrobatics. Na apresentação A Bolha da Liberdade, uma contorcionista faz uma acrobacia dentro de uma bolha, simulando o período vivido na pandemia. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas até esta quinta-feira por formulário no site do evento.

A Virada Sustentável promove três fins de semana de muita cultura e debate sobre a sustentabilidade de maneira leve e positiva, visando mobilizar as pessoas para uma guinada sustentável.

O primeiro fim de semana (12 e 13) da Virada será no Vila Flores e contará com mais de 16h de atividades culturais, com a presença de pelo menos 19 expositores de diferentes produtos, oficinas e apresentações musicais. A programação completa pode ser conferida no site da Virada Sustentável.