Gravura Galeria de Arte inaugura duas novas exposições

Duas novas exposições inauguram nesta quinta-feira (10), a partir das 18h30min, na Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647). Disponíveis para visitação até o da 5 de dezembro, as exposições Colezzione Sguardo, de Marcelo Zanini e O Que Nos Cerca?, de Rosali Plentz nos apresentam, uma, a visão interna do fazer artístico e a outra, uma reflexão sobre o mundo ao nosso redor. As obras poderão ser contempladas das 9h30 às 18h30 de segunda a sexta, e das 9h30 às 13h30 aos sábados.

Há duas décadas pintando o abstracionismo com tinta acrílica, usando e abusando de cores, texturas, camadas e fortes traços, Marcelo Zanini nos expõe sua nova exposição Colezzione Sguardo. O seu ‘olhar’ - que em italiano virou ‘sguardo’ - do processo criativo artístico é colocaudo nas telas para que possamos entender ou, pelo menos, ver, como é ser um artista. “A pintura, muitas vezes, parece assumir vida própria”, conta, “ela me encara dizendo que existo, estou vivo".

Depois de 15 exposições individuais e 40 anos de carreira, Rosali Plentz agora nos apresenta a mostra O Que Nos Cerca?, que nasceu inspirada na paisagem urbana, com sua linearidade, contrastes e constante mutação. Andando pelas ruas e percebendo o gradeamento, redes, muros, portões, o sentimento de enclausuramento que são presentes nos grandes centros urbanos, a artista resolveu incorporá-los em sua arte junto de uma incansável produção artística que se preocupa em esgarçar as possibilidades da pintura e do desenho.