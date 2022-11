Sandra Gonçalves inaugura exposição no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa

Exposição de fotografias de Sandra Gonçalves será inaugurada no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa (Av. Independência, 75) nesta quarta-feira (9), a partir das 19h. Tempo suspenso, entre a pandemia e o caos ficará à disposição do público com entrada franca de segunda a sábado, das 10h às 17h, até o dia 18 de dezembro.

A mostra reúne duas séries com um total de 16 fotografias produzidas pela artista durante o isolamento na pandemia. A artista nos expõe como esse período impactou sua arte, nos apresentando peças que foram criadas a partir da sobreposição de imagens. Promovendo uma reflexão sobre a fragilidade do corpo, o isolamento e os seus efeitos, a série Caos se junta com a série Pandemia, que junta fotografias de outras séries da artista ressignificadas para o recorte dos trabalhos apresentados.