Sbornia Kontr'Atracka tem apresentação única em Porto Alegre

Os cidadãos da ilha flutuante Sbørnia se apresentam em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 21h, em espetáculo único. O Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80) abre espaço para Kraunus, Nabiha, Professor Kanflutz e outros conterrâneos, com ingressos vendidos a preços populares, a partir de R$ 50,00 e com opções de meia entrada, no site da Uhuu.

Os fãs da saga Sbørniana poderão ver no show Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan) apresentando as canções e causos sbørnianos junto a seus convidados especiais: o Professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbørnia, MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, Pierrot Lunaire (Gabriella Castro), a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia e uma nova atração: o Lest Sborniani Korhal, formado pelo Coral Jovem da Orquestra Villa-Lobos, projeto artístico social da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa Lobos, na periferia da zona leste de Porto Alegre.