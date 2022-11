Após a turbulência enfrentada durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, o festival Porto Alegre em Cena respira renovado. Na manhã desta terça-feira (8) a nova gestão (selecionada em edital promovido pela prefeitura em julho deste ano, e homologada em agosto) anunciou a programação da primeira etapa da 29ª edição do evento, em encontro promovido no Hotel Master Express, que contou com a presença de artistas, autoridades, e integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e do Pacto Alegre. Juntos, poder público e privado irão injetar mais de R$ 800 mil em recursos para a realização de 15 produções artísticas no período de 1 a 7 de dezembro, que acontecerão em diversos espaços e regiões da cidade. A segunda etapa desta edição do festival deve ocorrer em março de 2023, durante as comemorações da Semana de Porto Alegre.

Na grade da programação de dezembro foram contemplados os segmentos de teatro de sala, teatro de rua, dança, circo, performance de rua, música, linguagens híbridas e debates em torno de temas diversos. "O Porto Alegre em Cena, nesta edição que inaugura uma formação coletiva em sua direção artística, amplia os traços que compõem sua narrativa, fortalecendo a potência plural e diversa que todo e qualquer festival pode e deve oferecer", destacou o ator e Mestre em Educação pela Ufrgs Thiago Pirajira, que integra a direção artística responsável pela curadoria do festival.

"A proposta de direção artística diversa e plural levou em conta a lei do Porto Alegre em Cena (de 1995)", destacou o produtor cultural Vitor Ortiz, coordenador desta edição ao lado da também produtora Denise Viana Pereira. Além de Pirajira, a comissão que responde pelas diretrizes e curadoria do evento é formada ainda pela atriz e produtora Adriane Azevedo (representante do Sated-RS); da atriz, produtora e diretora teatral Adriane Mottola; do artista de Dança, jornalista e diretor do Centro Municipal de Dança da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) Airton Tomazzoni; do ator e gestor cultural Antônio Grassi; do ator, produtor cultural e roteirista Juliano Barros; do crítico teatral, jornalista e dramaturgo Renato Mendonça; e do diretor do Instituto de Cultura da PUC-RS, Ricardo Barberena.

"Por muitos anos, o Sated-RS batalhou para integrar esta comissão, e finalmente conseguimos", valorizou Adriane Azevedo. Ela observou que nesta primeira curadoria, a equipe se dedicou na inclusão de uma maioria de grupos locais na grade de programação, fortalecendo as artes cênicas de Porto Alegre, e propondo diversidade, espetáculos descentralizados e arte nas ruas. Neste grupo, estão os espetáculos Palácio do fim, da Cia. Incomode-te; Sambaracotu, do Canoas Coletivo de dança; Maria, seus filhos e suas filhas, espetáculo de rua do grupo Levanta Favela; Terra Adorada, criado a partir da pesquisa de Ana Luiza da Silva; Ilha, do Coletivo Grupelho; Atravessamentos, do Circo Híbrido; Restinga Crew, com apresentação de rua na orla do Guaíba; Novos velhos corpos 50 +, de um grupo de bailarinos de Porto Alegre; Medeia, um solo de Tânia Farias, do coletivo teatral Ói Nós Aqui Traveiz; e uma apresentação da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre.

Já as atrações de outros estados são compostas pelos espetáculos Sísifo, de Gregório Duvivier e Vinícius Calderoni; Embarque imediato, peça em comemoração aos 80 anos de Antônio Pitanga, com encenação de Márcio Meirelles; Ítaca – Nossa Odisseia I, um espetáculo híbrido de teatro e cinema, de Christiane Jatahy; e o Recital de violoncelo e piano com Romain Garioud e Liliana Michelsen, que unirá Brasil e França em uma noite de música erudita, na Igreja Universitária Cristo Mestre, no Campus PUC-RS.

Em sua fala durante a apresentação da programação, Barberena celebrou a "união" da Cultura com a Educação como "fontes básicas de construção" de um país. Ele também fez coro às palavras do secretário de Cultura e Economia Criativa, Gunter Axt, ao ressaltar a importância do festival para a cidade: "É, sem dúvida, um marco para Porto Alegre", afirmou. Axt, por sua vez, ainda destacou que "poucas cidades no mundo" têm um festival de artes cênicas do porte o Em Cena e sublinhou que o fato do evento acontecer mais tarde este ano "faz parte da engrenagem da máquina pública". "Não só o festival, mas todas as atividades de cultura demoraram para retornar", explicou.

O atraso desta edição do Em Cena, ocorreu porque a seleção dos atuais coordenadores só foi possível no terceiro edital lançado pela prefeitura no decorrer deste ano - uma vez que nas duas primeiras tentativas (sendo a primeira em maio) não apareceram proponentes. "O setor cultural foi o que mais sofreu pelo tempo em que ficou fechado durante a pandemia da Covid-19", emendou o prefeito em exercício, Ricardo Gomes. "Poder celebrar o Porto Alegre em Cena agora significa que a vida está voltando a fluir. É um marco de ainda mais crescimento para a cidade."

Como já é tradição, além dos espetáculos nesta edição serão promovidas ainda atividades formativas oferecendo oficinas e workshops com artistas, coletivos e arte-educadores, bem como atividades de rua e descentralizadas. Parte delas ocorre na primeira etapa, em dezembro, e o restante acontece durante a segunda etapa, em março de 2023. Também está previsto um grande encontro de realizadores e incentivadores de festivais cênicos nacionais e internacionais, intitulado Beijo de Língua (uma referência ao recorte geográfico dos países de língua portuguesa), além do tradicional Ponto de Encontro, que este ano será sediado no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues.