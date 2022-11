Terceira edição do Festival Arte Salva traz cor às ruas de Porto Alegre

Porto Alegre vai ganhar mais cor com a terceira edição do projeto Festival Arte Salva, que está promovendo, desde o dia 5 de novembro, a pintura de murais em quatro localidades da cidade. A primeira intervenção do Festival ocorreu em 2020 e promoveu a pintura de um mural no Quarto Distrito. Já em 2021, cinco pinturas foram feitas na cidade.

Neste ano, as cores serão levadas às ruas José do Patrocínio, Loureiro da Silva, à Praça Marechal Deodoro e à Av. Borges de Medeiros. O Festival Arte Salva 2022 tem como objetivo transformar as ruas da cidade em uma galeria a céu aberto, reconectando as pessoas com a sua comunidade e deixando para trás a concepção de que as ruas são meras passagens, mas sim espaços de reflexão e contemplação.

Nesta edição, o raio de atuação foi ampliado, levando as pinturas, que ficavam concentradas no Centro Histórico, também para a Cidade Baixa. Serão mais de 1.500m2 de área pintada pelos artistas Apolo Torres, Carla Barth, Criola, Gabi Stragliotto e Tio Trampo, o que utilizará mais de 1.200 litros de tintas e vernizes da marca Tintas Renner by PPG, marca apoiadora do projeto. Patrocinada pelo grupo Tiger, a ação conta com mais de 60 profissionais envolvidos e levará em torno de 20 dias para cada mural ser finalizado.

Além das pinturas, o festival vai promover uma oficina artística gratuita ministrada pela artista Carla Barth que resultará na pintura de um mural em local a ser divulgado.