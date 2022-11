Marcello Caminha Filho lança álbum Caminante no Café Fon Fon

O baixista Marcello Caminha Filho faz show de lançamento do seu primeiro trabalho autoral, Caminante, nesta quarta-feira (9), a partir das 21h, no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). No show, que será registrado pela equipe da Guaiaca Records, o instrumentista estará ao lado de Rhuan de Moura (bateria) e Matheus Kleber (piano), e contará com a participação especial de seu pai, Marcello Caminha. Ingressos a R$ 30,00, no Sympla.

Marcado por um espírito totalmente jazzístico, o álbum já está disponível nas plataformas musicais e conta com sete músicas de sua autoria, sendo uma delas em parceria com seu pai. Em 2023 o músico planeja o lançamento do álbum em CD.

O lançamento é o fechamento de um ciclo de preparação, arranjo, gravação e pós-produção que durou um ano. “Caminante é o marco de uma jornada de muitos passos, cruzando por reinos musicais diferentes, em lugares distintos e com pessoas únicas, com as quais aprendi a ser o músico que sou hoje. Ele significa estar em constante movimento, transformação, evolução e aperfeiçoamento, buscando nos confins do mundo e da consciência os caminhos para ser cada vez mais íntegro e autêntico, na música e na vida”, afirma o músico.