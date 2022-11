Prêmio Jabuti só tem romances de mulheres entre 5 finalistas; veja quem são

O Prêmio Jabuti divulgou nesta terça-feira (8) os cinco finalistas de cada uma de suas 20 categorias, após ter divulgado a lista de dez indicados no mês passado.

Na categoria de romance literário, sobraram apenas mulheres, quatro delas publicadas pela Companhia das Letras --Natalia Borges Polesso, Andréa Del Fuego, Micheliny Verunschk e Aline Bei. Completa a lista a escritora Tatiana Salem Levy, que lançou "Vista Chinesa" pela Todavia.

É uma rima com a lista do Prêmio Oceanos, também divulgada nesta terça só com mulheres entre as indicadas brasileiras, o que confirma o excelente momento vivido pela literatura feita por elas hoje.

Veja a seguir a lista final de indicados ao prêmio, cujos vencedores serão conhecidos no próximo dia 24, numa cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo.

EIXO: LITERATURA

CONTO:

Título: A cicatriz e outras histórias | Autor(a): Bernardo Kucinski | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: A ilha dos sentimentos perdidos | Autor(a): Hada Maller | Editora(s): Obra Independente

Título: A vestida: contos | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Malê

Título: Erva brava | Autor(a): Paulliny Tort | Editora(s): Fósforo

Título: Pretos em Contos - Volume 2 | Autor(a): Cristiane Sobral e Plínio Camillo | Editora(s): Aldeia de Palavras

CRÔNICA:

Título: A lua na caixa d'água | Autor(a): Marcelo Moutinho | Editora(s): Malê

Título: Crônicas de pai | Autor(a): Leo Aversa | Editora(s): Intrínseca

Título: Na barriga do lobo | Autor(a): Luís Henrique Pellanda | Editora(s): Arquipélago Editorial

Título: Os sabiás da crônica | Autor(a): Augusto Massi | Editora(s): Autêntica

Título: Vida desinteressante | Autor(a): Victor Heringer | Editora(s): Companhia das Letras

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS:

Título: A menor distância entre dois pontos é uma fuga | Autor(a): Gabriel Nascimento e João Henrique Belo | Editora(s): Obra Independente

Título: Brega Story | Autor(a): Gidalti Jr. | Editora(s): Brasa Editora

Título: Escuta, formosa Márcia | Autor(a): Marcello Quintanilha | Editora(s): Veneta

Título: Manual do Minotauro | Autor(a): Laerte | Editora(s): Quadrinhos na Cia.

Título: Risca Faca | Autor(a): André Kitagawa | Editora(s): Monstra

INFANTIL:

Título: Formigável | Autor(a): Janaína de Figueiredo e Rafa Antón | Editora(s): Aletria

Título: Mesma nova história | Autor(a): Everson Bertucci, Juão Vaz e Mafuane Oliveira | Editora(s): Peirópolis

Título: O jabuti não tá nem aí | Autor(a): Dalton Paula e Itamar Assumpção | Editora(s): Caixote

Título: Sonhozzz | Autor(a): Daniel Kondo e Silvana Tavano | Editora(s): Salamandra

Título: Uma planta muito faminta | Autor(a): Renato Moriconi | Editora(s): Companhia das Letrinhas

JUVENIL:

Título: As Casas de Unzó | Autor(a): Ciano | Editora(s): Obra Independente

Título: Enedina Marques: mulher negra pioneira na engenharia brasileira | Autor(a): Lindamir Salete Casagrande | Editora(s): Inverso

Título: Mistério em Queluz | Autor(a): Luciana Grether, Patrícia Melo e Rosa Amanda Strausz | Editora(s): Imperial Novo Milênio

Título: Romieta e Julieu | Autor(a): Ana Elisa Ribeiro | Editora(s): Editora RHJ

Título: Super-Ulisses | Autor(a): Caio Tozzi e Renato Drigues | Editora(s): Escarlate

POESIA:

Título: Algo antigo | Autor(a): Arnaldo Antunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Extraquadro | Autor(a): Ricardo Aleixo | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Palavra Preta | Autor(a): Tatiana Nascimento | Editora(s): Organismo

Título: Risque esta palavra | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Também guardamos pedras aqui | Autor(a): Luiza Romão | Editora(s): Nós

ROMANCE DE ENTRETENIMENTO:

Título: O céu entre mundos | Autor(a): Sandra Menezes | Editora(s): Malê

Título: O clube dos amigos imaginários | Autor(a): Glau Kemp | Editora(s): Verus

Título: O leão do Oeste - Livro 2: A ascensão do amaldiçoado | Autor(a): André Carvalho | Editora(s): Obra Independente

Título: Olhos de pixel | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Plutão Livros

Título: Se a casa 8 falasse | Autor(a): Vitor Martins | Editora(s): Globo / Alt

ROMANCE LITERÁRIO:

Título: A extinção das abelhas | Autor(a): Natalia Borges Polesso | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A pediatra | Autor(a): Andréa Del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O som do rugido da onça | Autor(a): Micheliny Verunschk | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pequena coreografia do adeus | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vista chinesa | Autor(a): Tatiana Salem Levy | Editora(s): Todavia

EIXO: NÃO FICÇÃO

ARTES:

Título: Apontamentos da arte africana e afro-brasileira contemporânea: políticas e poéticas | Autor(a): Célia Maria Antonacci | Editora(s): Invisíveis Produções

Título: Catálogo da Mostra Amotara - Olhares das Mulheres Indígenas (2a. Edição) | Autor(a): Joana Brandão Tavares | Editora(s): Obra Independente

Título: Direito, Arte e Negritude | Autor(a): Rebeca de Souza Vieira e Veyzon Campos Muniz | Editora(s): Fi

Título: Não vão nos matar agora | Autor(a): Jota Mombaça | Editora(s): Cobogó

Título: seLecT Floresta | Autor(a): Paula Alzugaray | Editora(s): Cinemática Editora

BIOGRAFIA E REPORTAGEM:

Título: Banzeiro òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo | Autor(a): Eliane Brum | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Escravidão - Volume II | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo

Título: Guignard: Anjo mutilado | Autor(a): Marcelo Bortoloti | Editora(s): Companhia das Letras

Título: João Cabral de Melo Neto: Uma biografia | Autor(a): Ivan Marques | Editora(s): Todavia

Título: Lula: Biografia - Volume I | Autor(a): Fernando Morais | Editora(s): Companhia das Letras

CIÊNCIAS:

Título: Contra a realidade: A negação da Ciência, sua causa e consequências | Autor(a): Carlos Orsi e Natalia Pasternak | Editora(s): Papirus 7 Mares

Título: História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras | Autor(a): Bárbara Carine Soares Pinheiro | Editora(s): Livraria da Física

Título: O dia em que voltamos de Marte: uma história da ciência e do poder, com pistas para um novo presente | Autor(a): Tatiana Roque | Editora(s): Planeta

Título: Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia | Autor(a): Ester Paiva Souto, Gustavo Corrêa Matta, Jean Segata e Sergio Rego | Editora(s): Fiocruz

Título: Um tempo para não esquecer: a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde | Autor(a): Margareth Dalcolmo | Editora(s): Bazar do Tempo

CIÊNCIAS HUMANAS:

Título: Brimos | Autor(a): Diogo Bercito | Editora(s): Fósforo

Título: Enciclopédia Negra | Autor(a): Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Menos Marx, mais Mises | Autor(a): Camila Rocha | Editora(s): Todavia

Título: Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico | Autor(a): Christian Dunker, Nelson da Silva Junior e Vladimir Safatle | Editora(s): Autêntica

Título: O mundo desdobrável | Autor(a): Carola Saavedra | Editora(s): Relicário

CIÊNCIAS SOCIAIS:

Título: A superindústria do imaginário | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica

Título: Histórias de morte matada contadas feito morte morrida | Autor(a): Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues | Editora(s): Drops

Título: Máfia, poder e antimáfia | Autor(a): Wálter Fanganiello Maierovitch | Editora(s): UNESP

Título: Novíssima Dependência | Autor(a): Lucas Crivelenti e Castro | Editora(s): Dialética

Título: Ricos & Malandros | Autor(a): Rodrigo Gava | Editora(s): UFSM

ECONOMIA CRIATIVA:

Título: A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor | Autor(a): Cristina Monte | Editora(s): Fala Negócios de Comunicação

Título: Conteúdo de marca | Autor(a): Leonardo Moura | Editora(s): Summus Editorial

Título: Decifrando Rendas | Autor(a): Vera Felippi | Editora(s): Obra Independente

Título: Manihot Utilissima Pohl: Mandioca | Autor(a): Alex Atala | Editora(s): Alaúde Editorial

Título: Nem negacionismo, nem apocalipse | Autor(a): Artur Villela Ferreira e Gesner Oliveira | Editora(s): BEĨ

EIXO: PRODUÇÃO EDITORIAL

CAPA:

Título: 1984 | Capista(s): Giovanna Cianelli e Pedro Inoue | Editora(s): Antofágica

Título: Enciclopédia Negra | Capista(s): Oga Mendonça | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Lina | Capista(s): Daniel Trench | Editora(s): Todavia

Título: Livro do Desassossego | Capista(s): Vicente Repolês Oliveira Pessôa | Editora(s): Clube de Literatura Clássica

Título: O retrato de Dorian Gray | Capista(s): Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Panda Books

ILUSTRAÇÃO:

Título: A casa do tatu | Ilustrador(a): Fernando Vilela | Editora(s): Ciranda na Escola

Título: Contos de cabras e bodes | Ilustrador(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Jandaíra

Título: Nas garras dos babuínos | Ilustrador(a): Mauricio Negro | Editora(s): Gaivota

Título: Oikoá | Ilustrador(a): Luise Weiss | Editora(s): ÔZé Editora

Título: Origem | Ilustrador(a): Anna Cunha | Editora(s): Maralto

PROJETO GRÁFICO:

Título: Abraham Palatnik: Experimentação/Encantamento | Responsável(eis): Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): Nara Roesler Livros

Título: Epistemas | Responsável(eis): Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): Nara Roesler Livros

Título: Letras que flutuam | Responsável(eis): Sâmia Batista | Editora(s): Secretaria de Estado de Cultura do Pará

Título: Memórias Sangradas: vida e morte nos tempos do cangaço | Responsável(eis): Daniel Brito e Ricardo Beliel | Editora(s): Olhares

Título: Ubu Rei | Responsável(eis): Alfred Jarry e Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

TRADUÇÃO:

Título: Argonáuticas de Apolônio de Rodes | Tradutor(a): Fernando Rodrigues Junior | Editora(s): Perspectiva

Título: Ciropédia | Tradutor(a): Lucia Sano | Editora(s): Fósforo

Título: Dissolução das controvérsias | Tradutor(a): Giuseppe Ferraro | Editora(s): Phi

Título: Eisejuaz | Tradutor(a): Mariana Sanchez | Editora(s): Relicário

Título: Todos os contos - Julio Cortázar | Tradutor(a): Heloisa Jahn e Josely Vianna Baptista | Editora(s): Companhia das Letras

EIXO: INOVAÇÃO

FOMENTO À LEITURA:

Título: Jornada Latines | Responsável(eis): Slam das Minas SP, Carolina Peixoto e Pam Araujo

Título: Literatura Acessível | Responsável(eis): Aparecida Carina Alves de Souza

Título: Mi Casa, Tu Casa. Minha Casa, Sua Casa. | Responsável(eis): Stéphanie Habrich

Título: Revista Mina de HQ | Responsável(eis): Gabriela Borges

Título: Vaga Lume: como livros mudam a vida de crianças e adultos na Amazônia | Responsável(eis): Sylvia Guimarães

LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR:

Título: 1984 | Editora(s): Grupo Companhia das Letras e Penguin Random House UK

Título: O Meu Pé de Laranja Lima | Editora(s): Editora Melhoramentos e Editions Stock & Hachette Romans

Título: O oráculo da noite | Editora(s): Companhia das Letras e Pantheon Books - Penguin Random House

Título: Sebastopol | Editora(s): Companhia da Letras e New Directions Publishing

Título: Torto Arado | Editora(s): Todavia e Textofilia