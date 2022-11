Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul faz concerto gratuito no CHC Santa Casa

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul volta ao palco do teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) nesta terça-feira (8), a partir das 19h, para a apresentação de novembro da série de concertos mensais de 2022 em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre. Com repertório especial, o evento é gratuito e aberto ao público, com retirada de senhas 1h antes do início do espetáculo.