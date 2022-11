Sala Redenção apresenta a mostra gratuita Cinema e Ensino

De 7 a 18 de novembro, a Sala Redenção apresenta a mostra Cinema e Ensino, contando com nove obras cinematográficas que abordam a temática da educação e do ambiente escolar. As sessões são gratuitas, abertas à comunidade em geral, e ocorrem de segunda a sexta-feira, conforme horários na programação abaixo.

A programação conta com obras nacionais e internacionais. Entre as nacionais, está o documentário Quando sinto que já sei (2014), que registra práticas educacionais inovadoras que ocorrem pelo Brasil. Uma sessão dupla aproxima outros dois filmes brasileiros, o curta Ensino Vocacional (1969) e o longa Vocacional – Uma aventura humana (2011), que retratam os colégios vocacionais da São Paulo da década de 1960.

Entre as obras internacionais da mostra Cinema e Ensino estão o alemão A Onda (2008) e o norte-americano Os Últimos Rebeldes (1993), que abordam os mecanismos de poder e coerção utilizados por governos fascistas. Outras três produções norte-americanas exibidas na mostra são O Milagre de Anne Sullivan (1962), Conrack (1974) e Escritores da Liberdade (2007), que apresentam narrativas sobre a empatia de professores, empenhados em compreender a realidade e a perspectiva de seus alunos para estimulá-los e motivá-los. A mostra também apresenta o documentário argentino A Educação Proibida (2012), que propõe um questionamento sobre as lógicas da escolarização moderna.

Acesse a programação completa da mostra Cinema e Ensino no site ufrgs.br/difusaocultural . A Sala Redenção está localizada no campus central da Ufrgs, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333.

MOSTRA “CINEMA E ENSINO”

De 07 a 18 de novembro, de segunda a sexta-feira, conforme horários na programação abaixo

Sala Redenção - Cinema Universitário

Rua Eng. Luiz Englert, 333 - campus central da UFRGS

Entrada franca

ufrgs.br/difusaocultural

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA “CINEMA E ENSINO”

CONRACK

(dir. Martin Ritt | EUA | 1974 | 106 min)

Na década de 1960, Pat Conroy vai lecionar em uma escola pobre para negros na Carolina do Sul. Ao chegar lá, descobre que os alunos são negligenciados pela instituição e, ao tentar mudar a situação, entra em conflito com a direção da escola.

07 de novembro | segunda-feira | 16h

11 de novembro | sexta-feira | 19h

A ONDA

(dir. Dennis Gansel | Alemanha | 2008 | 107 min)

Rainer Wegner, professor de ensino médio, deve ensinar seus alunos sobre autocracia. Devido ao desinteresse deles, propõe um experimento que explique na prática os mecanismos do fascismo e do poder.

07 de novembro | segunda-feira | 19h

08 de novembro | terça-feira | 14h

14 de novembro | segunda-feira | 16h

OS ÚLTIMOS REBELDES

(dir. Thomas Carter | EUA | 1993 | 115 min)

Os nazistas ameaçam a amizade de três jovens que dividem um amor profundo pelo jazz americano.

08 de novembro | terça-feira | 16h

10 de novembro | quinta-feira | 14h

QUANDO SINTO QUE JÁ SEI

(dir. Antonio Sagrado, Raul Perez, Anderson Lima | Brasil | 2014 | 78 min)

O documentário registra práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo pelo Brasil. A obra reúne depoimentos de pais, alunos, educadores e profissionais de diversas áreas sobre a necessidade de mudanças no tradicional modelo de escola.

09 de novembro | quarta-feira | 16h

18 de novembro | sexta-feira | 14h

A EDUCAÇÃO PROIBIDA

(dir. Germán Doin | Argentina | 2012 | 115 min)

Documentário que se propõe a questionar as lógicas da escolarização moderna e a forma de entender a educação, mostrando diferentes experiências educativas, não convencionais, que propõem a necessidade de um novo modelo educativo.

09 de novembro | quarta-feira | 19h

11 de novembro | sexta-feira | 14h

ESCRITORES DA LIBERDADE

(dir. Richard LaGravenese | EUA | 2007 | 122 min)

Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida pela agressividade e violência.

09 de novembro | quarta-feira | 14h

10 de novembro | quinta-feira | 16h

16 de novembro | quarta-feira | 19h

O MILAGRE DE ANNE SULLIVAN

(dir. Arthur Penn | EUA | 1962 | 106 min)

A incansável professora Anne Sullivan tenta fazer com que Helen Keller, uma garota com deficiência visual e auditiva, se adapte e entenda o mundo que a cerca. Para isso, entra em confronto com os pais da menina que, por piedade, a tratam de forma mimada.

14 de novembro | segunda-feira | 19h

18 de novembro | sexta-feira | 16h

ENSINO VOCACIONAL

(dir. Aloysio Raulino | Brasil | 1969 | 12 min)

Uma experiência de ensino vocacional realizada no Colégio Oswaldo Aranha, em São Paulo, baseada na criação de um microcosmo social para colocar o aluno em contato direto com a realidade do país.

+ VOCACIONAL – UMA AVENTURA HUMANA

(dir. Toni Venturi | Brasil | 2011 | 78 min)

O filme revisita um capítulo emocionante e pouco conhecido da história da educação pública no país: os colégios vocacionais do estado de São Paulo, reprimidos na década de 1960 pelo regime militar.

11 de novembro | sexta-feira | 16h

18 de novembro | sexta-feira | 19h