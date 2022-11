Lázaro Ramos autografa obra na Feira do Livro de Porto Alegre

O ator Lázaro Ramos foi a principal atração da programação deste domingo (6), na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Com um Teatro Carlos Urbim lotado, Lázaro participou de um painel mediado pelo autor Alê Garcia e autografou o livro Medida Provisória: Diário do Diretor. “Esse livro é quase um não livro. Quando eu comecei a prepará-lo, gravava todas as decisões artísticas e de produção, como foi para resolver os problemas que a gente tinha enquanto dirigia o filme (Medida Provisória). Quando transcrevi, percebi que era um livro e um material importante de ser compartilhado”, revela o também diretor de cinema.

Em bate-papo, falou também sobre o seu processo de escrita. “Ela ainda é um lugar de muita surpresa. Quando eu comecei, era somente por necessidade de comunicação. Eu não pretendia ter carreira de autor, mas comecei a escrever para criança e foi um lugar onde eu me senti muito confortável, um lugar onde eu comecei a dar vazão a tudo de lúdico que acontece na minha cabeça”, contou, revelando que está no seu oitavo livro e que ainda pretende fazer muitos mais.

Lázaro define o processo de criação de um livro como algo quase terapêutico. “Eu não me obrigo a escrever nada. Talvez seja o lugar de maior liberdade que eu tenho hoje em dia. O meu livro adolescente Você não é invisível (seu novo livro) foi praticamente a minha terapia ao longo da pandemia. É a minha maneira de contribuir com o mundo, é a minha contribuição mais pessoal dentro do meu trabalho”, afirma.

As crianças também invadiram a Praça da Alfândega neste final de semana para conferir os livros e a programação dedicada a elas. Neste domingo, um dos destaques foi a contação de histórias liderada pela escritora uruguaia Alejandra González e o ilustrador Daniel Kondo, autores de El rojo orgulloso, uma fábula sobre as cores e como elas podem conviver juntas e harmoniosamente. A atividade lotou o Circo dos Mafagafos.

A programação segue diversificada nesta segunda-feira (7). Destaque para o encontro com a escritora Marô Barbieri no ciclo O Autor no Palco, no Teatro Carlos Urbim, a partir das 14h. Outra atração será a oficina As fronteiras da minificção, com Altair Martins, na Sala O Retrato. No auditório Barbosa Lessa, haverá o evento Entrevistas que viram quadrinhos, às 16h. E às 18h, no Teatro Carlos Urbim, acontece o Recital-Show Porto Alegre 250 anos, reunindo poemas e canções sobre a Capital dos Gaúchos.

A feira segue até 15 de novembro com as suas tradicionais bancas de livros e com uma programação que conta com mais de mil atividades.