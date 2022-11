Feira do Livro 2022 é marcada por reencontros

Após dois anos seguidos com impactos em seu formato devido à pandemia, a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre tem sido marcada pelo reencontro - ainda maior - do evento com o seu público. Se no ano passado o seu tamanho precisou ser reduzido para atenuar possíveis riscos de contaminação do coronavírus, em 2022, a sua tradicional magnitude se fez presente. Conhecida por ser uma das principais feiras a céu aberto da América Latina, a edição deste ano recebe 71 expositores, mais de 150 escritores e tem a expectativa de registrar a marca de 1,5 milhão de visitantes, superando a última edição do período pré-pandêmico, em 2019.

No segundo sábado (5) da Feira do Livro de 2022, um desses reencontros é retratado pela relações-públicas Carla Lampert e pela sua filha Caroline Lampert, que há mais de dois anos não se deslocavam até a Praça da Alfândega para vivenciar o evento em razão do distanciamento provocado pela Covid-19.

"É o primeiro ano que retornamos depois da pandemia. Viemos para matar a saudade e comprar alguns livros. Acabamos também relembrando algumas coisas, pois trago ela (Caroline) desde quando era bebê, o que gera um vínculo afetivo com a Feira", relata Carla.

Para Caroline, o evento é marcado por ser um local que lembra a sua introdução ao mundo dos livros. “A leitura é muito importante para a nossa educação e nossa formação política”, ressalta a estudante, de 17 anos, que também é artista e ilustradora. Aliás, o evento deste ano terá sido especial também por representar o local de sua primeira sessão de autógrafos, ocorrida dias atrás, referente a um livro que ilustrou, conforme contou à reportagem.

Quem também não comparecia ao evento há bastante tempo é a estudante Rosaura Couto, que aproveitou a ida aos museus que contam com obras da Bienal do Mercosul, localizados ao redor da Praça da Alfândega, para se 'reencontrar' com a Feira. “São eventos que marcam a reconquista do Centro Histórico de Porto Alegre, um local democrático para a cidade”, afirma.

A pedagoga Karen Santiago, por sua vez, destaca os preços acessíveis encontrados no evento, em especial, nas caixas presentes nas laterais das bancas, onde ficam os prestigiados saldos. “Vim em busca de obras relacionadas à literatura infanto juvenil, povos originários e poesia e os preços estão, de fato, bons”, declara Karen.