Chico Buarque e Mônica Salmaso mostram maestria e devoção em Porto Alegre

Com um gosto de vitória e sorriso estampado no rosto, Mônica Salmaso e Chico Buarque subiram ao palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (4) para mais uma das três sessões da turnê de Que Tal Um Samba?, que está excursionando pelo Brasil. O terceiro e último show será às 21h deste sábado (5) no mesmo local.

Com Mônica sozinha no primeiro set, os versos de Todos juntos, do musical Os Saltimbancos, deram o tom do repertório da noite que foi cumprido à risca e acompanhado pelo público, com direito a cantora deslizando sobre pérolas de Chico, como Mar e Lua, Paratodos, Passaredo, Bom tempo e uma versão arrebatadora de Beatriz.

Aqui, mais uma vez, Mônica Salmaso demonstra sem esforço algum, toda sua técnica e emoção, comprovando o que talvez ainda nem todos saibam, porque é apontada como a maior cantora do País da atualidade.

A entrada de Chico, de terno cinza e camisa preta, revela o carisma e a força do compositor, que, aos 78 anos, mantém acesa a chama do inconformismo, da poesia, da palavra certa e do posicionamento político.

Pelo roteiro, Chico parece ter uma canção para cada momento da vida, alternando entre o homem apaixonado, o velho sonhador no asilo, o retirante, a mãe desesperada pela perda do filho e a moça abandonada que já não vê a banda passar. Chico é para todos!

Seus temas submergem em sentimentos eternos de amores esquecidos, páginas viradas, amores febris, relações fugazes, tempos passados, choros bandidos e os biscates da vida.

A reunião da dupla, em perfeita sintonia, significa bem mais do que uma simples estratégia de marketing. Simboliza a passagem do tempo, a eternidade das canções, o bastão da MPB que segue em outras mãos encantando novas vozes e cativando um público ávido por qualidade, acima de tudo. Sim, isso ainda existe.

Para o encerramento, nada mais acertado do que A noite dos mascarados e João e Maria, com o público em pé, em devoção pela maestria de dois ícones da música popular, desfilando não pela sua timeline, mas pelos olhos, ouvidos, corações e mentes alertas e embevecidos.