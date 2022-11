‘Reutilizáveis Corpos Descartáveis’ reestreia no Teatro Renascença

Na quarta-feira (9) acontece a reestreia do espetáculo Reutilizáveis Corpos Descartáveis pelo grupo Plural Cia. de Dança, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). O dia será marcado por duas apresentações: uma às 16h, com entrada franca e agendamento pelo instagram da companhia (@pluralciadedanca) e outra às 20h, com ingressos a partir de R$ 30,00 que podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

O espetáculo estreou pela primeira vez em outubro de 2019, sendo indicado a oito categorias no Prêmio Açorianos. Através da dança, a obra busca uma reflexão sobre o impacto dos acúmulos descartáveis presentes no consumo diário estendido nas relações humanas. A concepção da peça, pensada em conjunto com o elenco, se deu a partir de um entendimento de que as as pessoas são também reutilizáveis, podendo construir outra significação às relações com os próprios corpos, com outras pessoas e com o meio ambiente.