Orquestra Villa-Lobos faz apresentação gratuita na Feira do Livro de Porto Alegre

A Orquestra Villa-Lobos realiza tradicional concerto na Feira do Livro de Porto Alegre, no próximo domingo (6), às 11h, no Teatro Carlos Urbim (Praça da Alfândega). Desde 2014, a apresentação gratuita é parte da programação de um dos mais importantes eventos culturais do Rio Grande do Sul.

“Nossa parceria com a Feira do Livro de Porto Alegre é de longa data e a possibilidade de voltar para um espaço que valoriza a cultura é muito significativo para a Orquestra. Os últimos anos nos mostraram que precisamos de arte no nosso dia a dia, pois é balizadora da construção de uma sociedade mais justa e humana. Será uma grande festa”, explica a regente e coordenadora da Orquestra Villa-Lobos, Cecília Rheingantz Silveira.

São 25 músicos em naipes de flauta doce, cordas, harmonia e percussão. Com um repertório popular variado, a OVL apresentará músicas de Nico Nicolaiewsky, Lô e Márcio Borges, Sérgio Sampaio, Jorge Aragão, Lennon e McCartney, Elton John, Ivan Lins e Preto X, rapper da Vila Mapa, comunidade da Orquestra. Participação especial de Preto X, Beto Chedid e Geyson William.

Serviço:

Data: 6 de novembro 2022 (domingo)

Horário: 11h

Local: Teatro Carlos Urbim (Praça da Alfândega)

Evento gratuito