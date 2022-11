5ª Mostra Sesc de Cinema leva sessões gratuitas a várias cidades gaúchas

Nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, iniciam as exibições dos filmes selecionados no Panorama Estadual da 5ª Mostra Sesc de Cinema. Até 1º de dezembro, as Unidades Sesc/RS de Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana exibirão os filmes gaúchos com entrada gratuita. A ação tem como objetivo difundir e incentivar a produção cinematográfica local. Confira as datas a seguir.

Ao todo, serão exibidas 19 obras de curta, média e longa-metragem, que foram escolhidas as vencedoras no Rio Grande do Sul por uma comissão nacional a partir de aspectos técnicos e narrativos, além de elementos sociais, diversidade de linguagens e representatividades de gênero, raça, cor e territórios. São elas: “Antes do Azul” (Romy Pocztaruk), “Aquele da Paixão” (Diego Taffarel e Zé Correa), “Bandoneando” (Diego Muller), “Casa de Rio” (Luiz Cassol), “Construção” (Leonardo da Rosa), “Esporas” (Gustavo da Silva e Helder Machado), “Maria” (Guilherme de Carli), “Maria Mulher” (Daniel Herrera e André Constantin), “Mby’a Lejana: O Som o Espírito Guarani” (Gerson Karay), “Milonga Lejana” (Felipe Yurgel e Chico Maximila), “O que Pode um Corpo?” (Victor de Marco e Marcio Picoli), “Selfie” (Alex Sernambi), “Sementes da Retomada” (Marcelo Curia), “Será que Fica Pronto a Tempo?” (Cira Dias), “Sinal de Alerta” (Lory F e Frederico Restori) e “Subsolo” (Erica Maradona e Otto Guerra).

O concurso de cinema, resultado de um edital nacional, distribuirá mais de R$ 100 mil em licenciamentos aos cineastas vencedores da etapa, chancelando o compromisso do Sesc com a cena audiovisual. No Panorama Brasil, o Rio Grande do Sul está representado pelo filme “Quando Ousamos Existir”, dos diretores Cláudio Nascimento e Marcio Caetano, que será exibido em mostra on-line. Mais informações estão disponíveis no site https://www.sesc-rs.com.br/v-mostradecinema/.

Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Exibições do Panorama Estadual da 5ª Mostra Sesc de Cinema

CANOAS

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Horário: 14h

Ingressos: Gratuitos, devem ser retirados 1h antes de cada sessão na bilheteria do Teatro. Para grupos, solicitar via e-mail com [email protected]

*Após a exibição de cada filme haverá um debate

16/11 (quarta-feira): Sessão Corpos Plurais com os filmes - “O que pode um corpo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “Quando Ousamos Existir”

22/11 (terça-feira): Sessão Distopias com os filmes - “Sinal de Alerta”, “Antes do Azul”, “Selfie” e “Maria”

24/11 (quinta-feira): Sessão Etnicidades com os filmes - “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani” e “Sementes da Retomada”

CARAZINHO

Local: Teatro do Sesc (Av. Flores da Cunha, 1224)

Horário: 19h

29/11 (terça-feira): “Subsolo”, “Aquele da Paixão” e “Bandonenando”

30/11 (quarta-feira): “O que pode um corpo?”, “Leticia, Monte Bonito, 04” e “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani”

CAXIAS DO SUL

Local: Teatro Sesc (Rua Moreira Cesar, 2462)

08/11 (terça-feira): Sessão As Telas Gritam Arte com os filmes - “Será que fica pronto a tempo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “O que pode um corpo?”

Horário: 8h30

09/11 (quarta-feira): Sessão As Telas Gritam Arte com os filmes - “Será que fica pronto a tempo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “O que pode um corpo?”

Horário: 14h30

24/11 (quinta-feira): Sessão Não Romantize a Força Feminina com os filmes - “Maria Mulher”, “Construção” e “Maria”

Horário: 15h

GRAVATAÍ

Local: Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241)

*Após a exibição de cada filme haverá um debate

21/11 (segunda-feira): “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani”

Horário: 19h

Espaço: Sala Multiuso

22/11 (terça-feira): “Maria” e Maria Mulher”

Horário: 14h

Espaço: Teatro

22/11 (terça-feira): “Casa de Rio”

Horário: 19h

Espaço: Sala Multiuso

23/11 (quarta-feira): “Sinal de Alerta: Lory F”

Horário: 19h

Espaço: Sala Multiuso

23/11 (quinta-feira): “Quando ousamos existir”

Horário: 19h

Espaço: Sala Multiuso

IJUÍ

Local: Teatro Sesc Ijuí (Rua Crisanto Leite, 202)

Horário: 19h

16/11 (quarta-feira): “Maria Mulher”

17/11 (quinta-feira): “Maria”, “Construção”, “Antes do Azul”, “Aquele da Paixão” e “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani”

21/11 (segunda-feira): “Sementes da Retomada”

22/11 (terça-feira): “Bandoneando”

23/11 (quarta-feira): “Selfie”, “Casa de Rio”, “Esporas”, “Milonga Lejana” e “O que pode um corpo?”

LAJEADO

Local: Teatro Sesc Lajeado (Rua Silva Jardim, 135)

Horário: 14h

22/11 (terça-feira): “Bandoneando”

NOVO HAMBURGO

Local: Casa das Artes (Rua Primeiro de Março, 59)

25/11 (sexta-feira): “Criatura”, “Subsolo” e “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani”

Horário: 14h

26/11 (sábado): “Bandoneando”

Horário: 10h

PASSO FUNDO

Local: Teatro do Sesc (Av. Brasil, 30)

29/11 (terça-feira): “Será que fica pronto a tempo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “O que pode um corpo?”

Horário: 15h

29/11 (terça-feira): “Quando ousamos existir”, “Sementes da Retomada” e “Criatura”

Horário: 19h

30/11 (quarta-feira): “Aquele da Paixão”, “Sinal de Alerta: Lory F”, “Leticia, Monte Bonito, 04” e “Antes do Azul

Horário: 19h

PORTO ALEGRE

Local: Sala Redenção (Av. Paulo Gama)

22/11 (terça-feira): “Selfie”, “Maria”, “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani” e “Sementes da Retomada”

Horário: 16h

22/11 (terça-feira): “Construção”, “Milonga Lejana”, “Casa de Rio” e “Maria Mulher”

Horário: 19h

23/11 (quarta-feira): “Construção”, “Milonga Lejana”, “Casa de Rio” e “Maria Mulher”

Horário: 16h

23/11 (quarta-feira): “Será que fica pronto a tempo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “O que pode um corpo?”

Horário: 19h

25/11 (sexta-feira): “Será que fica pronto a tempo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “O que pode um corpo?”

Horário: 16h

25/11 (sexta-feira): “Bandoneando”

Horário: 19h

29/11 (terça-feira): “Bandoneando”

Horário: 16h

29/11 (terça-feira): “Aquele da Paixão”, “Sinal de Alerta: Lory F”, “Leticia, Monte Bonito, 04” e “Antes do Azul”

Horário: 19h

30/11 (quarta-feira): “Aquele da Paixão”, “Sinal de Alerta: Lory F”, “Leticia, Monte Bonito, 04” e “Antes do Azul”

Horário: 16h

30/11 (quarta-feira): “Quando ousamos existir” e “Criatura”

Horário: 19h

01/12 (quinta-feira): “Quando ousamos existir” e “Criatura”

Horário: 16h

01/12 (quinta-feira): “Selfie”, “Maria”, “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani” e “Sementes da Retomada” e “Sementes da Retomada”

Horário: 19h

SANTA CRUZ DO SUL

Local: Cine Santa Cruz (Av. Sem. Pasqualini, 18)

Horário: 19h

*Após a exibição dos filmes haverá um debate com o realizador do filme “Aquele da Paixão”, Diego Tafarel

22/11 (terça-feira): “Subsolo”, “Esporas”, “Maria”, “Sinal de Alerta: Lory F” e “Aquele da Paixão”

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local: Sala Multiuso Sesc (Rua Brigadeiro David Canabarro, 650)

Horário: 19h

07/11 (segunda-feira): “Antes do Azul”, “Leticia, Monte Bonito, 04”, “Aquele da Paixão” e “Sinal de Alerta: Lory F”

09/11 (quarta-feira): “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani” e “Sementes da Retomada”

17/11 (quinta-feira): “Subsolo”, “Esporas”, “O que pode um corpo?” e “Criatura”

22/11 (terça-feira): “Maria Mulher”, “Selfie” e “Maria”

24/11 (quinta-feira): “Construção”, “Milonga Lejana” e “Casa de Rio”

URUGUAIANA

Local: Sala de Cinema Ses (Rua Gen. Flores da Cunha, 1984)

Horário: 19h

04/11 (sexta-feira): “Quando ousamos existir” e “Criatura”

09/11 (terça-feira): “Bandoneando”

11/11 (sexta-feira): “Construção”, “Milonga Lejana” e “Casa de Rio”

16/11 (quarta-feira): “Maria Mulher”, “Selfie” e “Maria”

23/11 (quarta-feira): “Será que fica pronto a tempo?”, “Esporas”, “Subsolo” e “O que pode um corpo?”

25/11 (sexta-feira): “Mby’A Mhendu: O Som do Espírito Guarani” e “Sementes da Retomada”

30/11 (quarta-feira): “Aquele da Paixão”, “Sinal de Alerta: Lory F”, “Leticia, Monte Bonito, 04” e “Antes do Azul”