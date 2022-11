Feira do Livro de Porto Alegre traz Uruguai em livro infanto-juvenil

Neste domingo (6), às 15h, acontece evento ligado à Feira do Livro de Porto Alegre que marca o lançamento do catálogo infantil do Editorial Morisqueta. O livro El rojo orgulloso (Editora Morisqueta, 29 págs.) festeja a cultura brasileira e uruguaia, homenageando dois emblemáticos artistas plásticos dos dois países: Tarsila do Amaral e Joaquin Torres Garcia. A publicação em língua espanhola tem textos da escritora uruguaia Alejandra González e ilustrações do artista brasileiro Daniel Kondo.

Por meio de fábula que aborda o tema da tolerância e da amizade entre as cores, o livro ensina às crianças que podemos conviver harmoniosamente com as nossas particularidades. O evento, em parceria com o Instituto Cervantes, começa às 15h com um bate-papo com a autora e o ilustrador da obra; às 16h haverá uma sessão de autógrafos na Praça da Alfândega.