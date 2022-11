Cinemateca Capitólio exibe seis longas do Festival do Cinema Italiano neste fim de semana

Começou nesta quinta (3) a mostra Musas do Cinema Italiano na Cinemateca Capitólio (R. Demétrio Ribeiro, 1085). Exibição faz parte do Festival do Cinema Italiano e faz tributo à era de ouro do cinema da Itália, prestando homenagem às mulheres que encantaram nas telonas. Com entrada franca, os longas são exibidas em três sessões por dia.