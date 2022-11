Lucian Krolow leva a flauta brasileira ao Ecarta Musical

No próximo sábado (5), às 18h, Lucian Krolow leva a flauta brasileira ao palco da Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). Com entrada franca, o flautista, professor e compositor sobe ao palco da casa acompanhado pelos músicos Mathias Pinto (violão 7 cordas) e Giovanni Berti (percussão).

Com repertório que homenageia a musicalidade brasileira, o trio vai apresentar temas autorais e releituras originais de aclamados compositores do instrumento. Músicas como Amando Sempre (Copinha), Bem Brasil (Altamiro Carrilho); Provocante (Plauto Cruz) e Seu Lourenço no Vinho (Pixinguinha) estarão presentes no espetáculo.

Lucian Krolow é bacharel em flauta transversal pela Universidade Federal de Pelotas e integra o grupo Terra Brasilis, projeto de música instrumental brasileira, e o Sexteto Gaúcho, grupo de choro. Além de atuar como flautista e arranjador em diversos shows e gravações ao lado de notáveis da música gaúcha.