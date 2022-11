Festival do Cinema Italiano acontece em quatro cidades gaúchas

A edição deste ano do Festival do Cinema Italiano começa nesta sexta-feira (4) e vai até 4 de dezembro. Com sessões presenciais e online, ambas gratuitas, o Festival exibirá 33 longas, entre inéditos e clássicos do cinema italiano. A versão presencial das exibições acontecerá em 49 salas de cinema de 38 cidades do Brasil.

No RS, os amantes da sétima arte poderão conferir as obras em quatro cidades: Porto Alegre, nas Cinematecas Capitólio e Paulo Amorim; em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul e na AVERS - Associazione Veneta RS); em Passo Fundo, na Universidade de Passo fundo; e em Santa Maria, na Universidade de Santa Maria e na AISM - Associazione Italiana di Santa Maria.

site As sessões online poderão ser assistidas no streaming disponibilizado nodo evento e, como de praxe, o filme mais visto do festival será contemplado com o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano. Entre os mais de trinta longas presentes na mostra, o público poderá ver o escolhido para representar Itália no Oscar 2023 Nostalgia, de Mario Martone, além do premiado Siccità (Seca), de Paolo Virzì, que recebeu os Prêmios Francesco Pasinetti 2022.