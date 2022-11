Autor de 'Negros Gigantes' participa de atividades na 68ª Feira do Livro

Escritor finalista do Prêmio Jabuti, o gaúcho Alê Garcia cumpre agenda na 68ª Feira do Livro de Porto

Alegre no decorrer deste domingo (6). Criador de conteúdo, apresentador (integrante da equipe do Omelete) e podcaster, ele irá falar sobre os fatores que o levaram a escrever sua mais recente obra, Negros Gigantes: as personalidades que me fizeram chegar até aqui, em um bate-papo com o público, que ocorre às 14h no Espaço Jovem Petrobras. No final da tarde, às 18h, Garcia lança oficialmente seu livro em uma sessão de autógrafos na Praça de Eventos de Porto Alegre. Antes disso, às 16h, passa pelo Teatro Carlos Urbim para mediar e apresentar uma conversa com o ator Lázaro Ramos falando de carreira, novos projetos, a direção do filme Medida Provisória e a escrita de livros infantis.

O bate-papo com Lázaro partiu de um convite da coordenadora da programação para adultos, Sandra La Porta, por conta do trabalho de Garcia como crítico de cinema. Além disso, ele é criador do poscast Negro da Semana e de um canal no YouTube focado em cultura afrocentrada. Contando com outras quatro obras publicadas, o escritor explica que Negros Gigantes: as personalidades que me fizeram chegar até aqui, ao contrário dos demais títulos, é uma obra de não-ficção. "É biográfica e autobiográfica", explica. "Mas eu busco profundidade narrativa, insiro diálogos, e apresento detalhes de lugares, épocas e sentimentos, numa forma semelhante à que faço com a ficção", pondera.

No livro, o autor, que nasceu e cresceu no bairro Restinga, em Porto Alegre, conta a própria história e como ela se construiu por meio das histórias de 12 personalidades negras nacionais e internacionais. "Vou narrando, em ordem cronológica, como eu conheci cada uma destas pessoa e qual a importância delas não só na minha vida, mas no mundo todo. Acaba que são 13 biografias que se auto intercalam", explica.

Ele afirma que o primeiro nome a chamar sua atenção foi o do rapper e compositor brasileiro Mano Brown. "Eu tinha dez anos quando fui impactado pela obra dos Racionais MC's, que marcou época e cujo discurso rítmico com rimas e poesia conversam muito com o local onde cresci. A partir dali, comecei a escutar eles direto e a entender esse fenômeno que é o rap."

Na lista de Garcia também está a escritora norte-americana Toni Morrison, que foi a primeira mulher negra vencedora do prêmio Nobel de Literatura, em 1993. "Ela é de uma potência e inspiração sem precedentes, uma das autoras mais importantes da história, que escreveu O Olho Mais Azul, o livro mais fundamental para se entender o racismo", justifica.

O escritor gaúcho destaca ainda nomes com Elza soares, "com sua grandiosidade a partir da superação de tudo que passou para se tornar uma das maiores vozes do mundo" e Emicida, que ele considera um dos artistas mais relevantes da atualidade. "Ele consegue conjugar uma fala importante à uma arte potente, transitando ainda em outras várias áreas, atuando como apresentador, cantor e escritor".

Por coincidência, o próprio Lázaro Ramos, com quem o escritor conversa neste domingo, tem sua história contada e homenageada em Negros Gigantes: as personalidades que me fizeram chegar até aqui. "Assim como Emicida, Lázaro é um artista completo e mostra excelência nas artes que atua (cinema, teatro, tv, literatura). "Esses artistas não somente falam do racismo, mas também retratam a pessoa negra de forma inspiradora, mostrando também a importância de nossa participação na sociedade e nas artes."

O autor explica que a obra lançada pela editora Latitude traz essas e outras histórias marcadas pelo colonialismo enraizado, insistente em "querer determinar" onde ele devia ou não estar e o que cabia ou não realizar. "Porém, os gigantes retratados neste livro se destacam por terem assumidos os

próprios tronos e vencendo preconceitos." Entre heróis e heroínas de Garcia, estão ainda o ativista político estadunidense Martin Luther King, o ator e diretor Chadwick Boseman, o cineasta Spike Lee e o romancista e dramaturgo James Arthur Baldwin, entre outros.

"Eu escrevo sobre negritude porque é transcendente para mim. Eu me dou conta disso a cada segundo, emocionado com nossas conquistas e realizações", confessa Garcia. Ele afirma que o que lhe motiva a continuar o trabalho nas áreas em que atua, é a possibilidade real das pessoas "sentirem esta transcendência". "Este é o grande objetivo de ter lançado Negros Gigantes: as personalidades que me trouxeram até aqui: revisitar a minha trajetória, apresentar a história daqueles que me impulsionaram até hoje e registrar isso para que estas histórias sejam motivadoras e potencializadoras de outras

grandes histórias."