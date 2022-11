Evento Ceva no Mercado traz shows musicais e cerveja artesanal ao Quarto Distrito

Após dois anos de interrupção, o evento Ceva no Mercado retorna em novo endereço, mas mantendo o objetivo de valorizar a cerveja artesanal e incentivar a cultura local. A atividade, com entrada gratuita, acontece neste sábado (5), das 11h30min às 23h30min, no Mercado Paralelo (R. Frederico Mentz, 1561 - DC Shopping), dentro do chamado 4º Distrito da Capital.

Estão confirmados shows de Tonho Crocco e Comunidade Nin-Jitsu, além de outros nomes emergentes da cena gaúcha. O Ceva no Mercado é uma realização da produtora Matinê Cervejeira e contará 31 cervejarias de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além de opções de gastronomia.