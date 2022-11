Leitura dramática de trechos de obras de Clarice Lispector é atração da Feira neste domingo

Neste domingo (6), às 18h30min, o ator e diretor teatral Zé Adão Barbosa fará leitura dramática de trechos de obras de Clarice Lispector na exposição que reúne 33 retratos da escritora no Espaço Cultural Correios, vizinho às bancas da Feira do Livro. A mostra Clarices, da artista visual Graça Craidy, integra a programação do evento livreiro e ficará aberta à visitação no Correios até 17 de dezembro.

Zé Adão Barbosa dramatizará trechos dos contos Mineirinho e O Búfalo e da crônica A vantagem de ser bobo, por exemplo, percorrendo os retratos produzidos por Graça em acrílica, aquarela e pastel oleoso, na maioria de 100 x 70 cm.

As obras pictóricas mostram a jornalista, a escritora, a mulher de diplomata, a mãe de dois meninos, a tutora do cão Ulisses, a refugiada judia, a conselheira sentimental, entre outras facetas de Clarice, nascida na Ucrânia e naturalizada brasileira.

“Criei essa coleção para compartilhar com os leitores da escritora suas muitas facetas, além de estimular novos leitores a se aproximarem de sua escrita, considerada por alguns hermética, por outros reveladora de epifanias” diz Graça, admiradora da obra literária de Clarice Lispector.

Clarice nasceu na cidade ucraniana de Tchechelnik em 10 de dezembro de 1920. Veio bebê para o Brasil com os pais que fugiam da perseguição aos judeus. Morou com a família no Nordeste, em Maceió e Recife, e a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Viveu também na Europa e nos Estados Unidos. Morreu em 9 de dezembro de 1977, aos 57 anos.

No dia 17, também às 18h30 e no mesmo espaço, as escritoras Cíntia Moscovich, Jane Tutikian e Catia Simon comentarão sobre os “mistérios” de Clarice.