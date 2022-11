Chico Buarque faz três shows em Porto Alegre

Um dos mais renomados compositores da MPB, Chico Buarque chega à Porto Alegre para três shows, na quinta-feira (3), sexta-feira (4) e sábado (5), sempre às 21h. O músico dá seguimento à sua turnê brasileira no palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), com a presença especial da cantora Mônica Salmaso. Ingressos a partir de R$ 130,00 disponíveis na plataforma Uhuu.

Que tal um samba? conta com 28 composições de Chico, incluindo várias conhecidas pelo público e algumas inéditas. Também estão presentes no repertório algumas canções há muito não cantadas por ele, como Canção desnaturada, Biscate e Bancarrota blues.

Com duração de 1h40min, o espetáculo passa por diferentes décadas da carreira de Chico, reafirmando a coerência narrativa musical do compositor. Mônica Salmaso abre o show com seis números solo, incluindo Beatriz e escolhas inesperadas, como Todos juntos, da trilha de Os Saltimbancos.