Jota Pê Rocha traz uma história de amor entre o som e a praia no show Canções de Amor & Mar II

Sempre trilhando o caminho da liberdade com sua música, em uma jornada cujo final é inevitavelmente o litoral, o cantor e compositor Jota Pê Rocha retorna ao palco do Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), para apresentar o espetáculo Canções de Amor & Mar II, no próximo sábado, às 19h.

Três anos após a primeira edição, o artista volta para realizar um show que reúne canções inéditas e sucessos já lançados, com uma nova roupagem, uma sonoridade exclusiva e participações especiais. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla, a partir de R$ 20,00.

Essa segunda edição marca o reencontro do artista com um espaço em que foi abraçado pela plateia. No show de 2019, além de ter contado com a presença em peso do público, foi a sua primeira apresentação em teatro. "Eu gosto muito de transformar o espetáculo numa imersão, de conseguir levar o espectador para aquele lugar das canções, quase que como se ele fosse fechar os olhos e sentir-se dentro do que a canção diz, e só o teatro consegue dar essa experiência" revela Jota Pê.

Para Canções de Amor e Mar II, o músico traz 18 canções que exploram a liberdade, a praia e a cultura gaúcha, tudo isso com uma guitarra cheia de groove, conga e o sax, unindo diferentes naipes para construir uma estética brasileira. "Essa roupagem me possibilitou explorar mais a música brasileira, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito, uma referência que eu tinha colocado pouco nas músicas até então", conta o compositor. O show também deve incluir a releitura do poema Canção da Janela Aberta, do poeta gaúcho Mario Quintana, e a captura de quatro canções a serem lançadas no canal do artista no YouTube, além de atrações como a cantora Malu (Samba & Amor e agora também em carreira solo) e a outra, o músico JP Siliprandi (Bate & Sopra, Cosmobloco, entre outros).

A história de Jota Pê Rocha com a praia tem início na infância. Enquanto todos os seus amigos iam para o interior durante as férias ou feriados, o músico tinha as praias do Litoral Norte como destino marcado. Para ele, o litoral é um oceano de inspirações e lembranças, no qual o mar e a brisa praiana carregam uma força mística. "Justamente por eu ligar o mar com essa sensação de liberdade que, sempre que me sentia introspectivo e solitário durante a pandemia, a praia era uma espécie de rota de fuga e álibi desses sentimentos", conta.

Logo após a primeira edição de Canções de Amor e Mar, o músico partiu para São Paulo em busca de inspiração. Lá, ele colocou a sua arte, que trabalha a natureza e liberdade, em contraste com os arranha-céus e o caos inerente à metrópole. Curiosamente, foi o momento em que o artista mais teve contato com a cultura gaúcha. "Eu sentia saudade de escutar artistas do Sul, como Borghettinho e Yamandu, e da cultura de beber chimarrão. Essa nostalgia, junto com essa coisa de cidade cosmopolita, me trouxe mais para perto da natureza", revela Jota Pê.

Nem tudo, porém, foi prazeroso na passagem do músico por São Paulo. Com a chegada da pandemia, precisou retornar para Porto Alegre por falta de dinheiro. Segundo Jota Pê, além das inseguranças e incertezas geradas por esse período, também foi um momento de autoconhecimento como artista, de saber para onde trilhar a sua jornada. "Foi um momento de laboratório, para mim e para a banda. Muitas dessas músicas inéditas, que vão estar no show, fazem parte desse momento", expõe.

O primeiro álbum do Jota Pê Rocha, que também leva o nome dos dois espetáculos, tem previsão de lançamento para esse verão. Em dez faixas, o disco reúne canções de 10 anos de carreira. "Há coisas muito puras da minha adolescência, e há coisas muito mais maduras, de agora. Eu procurei muito, na escolha do repertório do álbum, encontrar canções que fossem como pilares da minha personalidade", comenta o músico.