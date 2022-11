PUCRS Cultura promove show gratuito com Renato Borghetti

Nesta quinta-feira (3), às 12h30min, o aclamado gaiteiro Renato Borghetti fará show gratuito e aberto ao público no Auditório do Instituto do Cérebro, prédio 63 no Campus da Pucrs (Av. Ipiranga, 6.690). Com Borghetti na gaita ponto, sobem ao palco com ele Neuro Júnior, no violão de sete cordas, e Pedro Borghetti, no bombo leguero, para show em formato de trio.

Promovido pela Pucrs Cultura em parceria com o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer), a apresentação tem curadoria do maestro Marcio Buzatto e integra o projeto Hemisfério Cultural, que busca levar a música para o local, contribuindo para o enriquecimento cultural e a potencialização de ferramentas cognitivas. O projeto ocorre em Porto Alegre em toda primeira quinta-feira do mês, com programação prevista até dezembro deste ano.

Renato Borghetti é gaiteiro de renome internacional, e traz em seu currículo shows em inúmeros países, como Itália, Alemanha, Áustria, entre outros. Além de extensa programação internacional, o artista já cumpriu importante papel de solista em diversas orquestras brasileiras.