Sala Redenção homenageia Pasolini

No ano em que o aclamado diretor Pier Paolo Pasolini completaria 100 anos, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) exibe uma programação em homenagem ao cineasta. Nos dias 1, 3 e 4 de novembro, a sala de cinema da Ufrgs apresentará filmes da Trilogia da Vida, com sessões às 16h e às 19h. A entrada é franca. Nascido em 2 de novembro de 1922 na Itália, Pasolini era poeta e escritor, formado em literatura pela Universidade de Bolonha, mas ficou mais conhecido pela sua carreira no mundo da sétima arte. Seus filmes se inspiram e exploram os profundos conflitos que atravessavam a sociedade italiana da época dos Anos de Chumbo. De sua extensa filmografia, a equipe da Sala Redenção destaca uma trinca de obras que formam a Trilogia da Vida: Decameron (1971), Os Contos de Canterbury (1972) e As Mil e Uma Noites (1974). Os longas-metragens apresentam um Pasolini esperançoso, e representam as produções mais otimistas de sua carreira.

Formação teatral a partir dos 50 anos

Em espetáculo único, a Escola Casa de Teatro apresenta Aquele baile… no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Com direção de Leo Maciel a peça será apresentada na quarta-feira, às 19h, com ingressos custando R$ 39,20 que podem ser adquiridos no site da EntreAtos. O espetáculo foi concebido pelo diretor e roteirista a partir da Oficina de Teatro 50 , curso voltado à formação teatral de pessoas a partir dos 50 anos. Através de uma orientação cuidadosamente pensada para este público, a peça de Leo visa trabalhar o estímulo da memória, a melhora da autonomia, o aumento do potencial criativo e o estímulo a novos desafios. O espetáculo de conclusão de curso usa fragmentos de textos de Ferreira Gullar, Giordano Castro e Natália Correa.

Mistura de game e filme em sessão comentada