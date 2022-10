3º Festival Cinema Negro em Ação está com as inscrições abertas

O Festival Cinema Negro em Ação acontece do dia 20 a 27 de novembro e é aberto para produtores negros de todo o país. A mostra será realizada em formato híbrido e é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). As inscrições para a mostra competitiva poderão ser realizadas até sábado (5).

A mostra competitiva contempla videoclipes, videoarte, curtas-metragens e longas-metragens, no formato digital, de temática livre e que tenham sido produzidos por pessoas negras, ou que contem com protagonismo negro em processo de criação ou autoria do projeto (ex: diretor de arte, diretor fotografia, montagem, entre outras).

Nesta edição, a curadoria será assinada por quatro destacados profissionais negros do audiovisual gaúcho: Sofia Ferreira, Kaya Rodrigues, Jeferson Silva e Felipe Rocha. Para Sofia, que dará continuidade também à curadoria de mercado e conteúdos, "o evento cria um espaço de apresentação e comercialização de conteúdos relevantes, contribuindo para promover narrativas plurais para o cenário do audiovisual brasileiro". Kaya Rodrigues complementa que "nesta terceira edição o enfoque torna-se a ampliação dos aspectos sociais do festival, voltando nosso olhar com atenção e de maneira convidativa, para os coletivos negros da cidade, que muito já fazem pela criação destas narrativas, além de exibições gratuitas e abertas que nos aproximam da comunidade."

A seleção será realizada por uma comissão especializada, designada pela equipe organizadora do evento e a mostra com os selecionados inclui exibições dos filmes concorrentes na grade de programação da TVE-RS, canal Prime Box Brasil, plataforma Cultura em Casa e na Cinemateca Paulo Amorim – também instituição da Sedac. O acesso às exibições na programação na Cinemateca Paulo Amorim será gratuito e aberto a todos os públicos.

O festival também selecionará 10 projetos em desenvolvimento de séries e longas-metragens para o mercado e conteúdos. O autor (a) deverá encaminhar uma apresentação de argumento entre cinco e oito páginas. Os projetos contemplados serão apresentados a players convidados pelo festival em formato rodada de negócios e pitchings, de forma híbrida, em data e horário a ser definido pela organização do evento.