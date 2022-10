Praça Paris tem ação beneficente com atrações gratuitas neste sábado

A Praça Paris, localizada na Rua Evaldo Campos (em frente ao número 79), no bairro Três Figueiras, está com atração especial para a criançada, neste sábado (29), com brincadeiras e entretenimento que seguem até às 18h.

Em celebração ao Mês das Crianças, a Astir Incorporadora, que adotou a praça em 2016, preparou uma programação com atividades gratuitas, que está acontecendo desde às 11h deste sábado: esta é a 2ª edição do Aris na Praça, com viés beneficente, contando com a arrecadação de brinquedos a serem doados às crianças do 1º quilombo urbano titulado no Brasil, o Quilombo da Família Silva, localizado no bairro.

Para a diversão dos pequenos, a atração principal é o grupo artístico Cia Lúdica, que preparou um pocket show musical interativo com brincadeiras e desafios, além de oficinas, como massinha de modelar, pintura, confecção de barcos e aviões de papel, jogos, entre muitas outras atividades aos pequenos.

A programação também conta com brinquedos, tobogã, pula-pula inflável, cabine de foto e maquiagem artística da Babinho Entretenimento. Também estão sendo distribuídos algodão doce, pipoca e frutas. A trilha sonora fica por conta de Nego Minas e DJ Ita. Para adultos, os atrativos são as comidas de foodtrucks e chopp para todos os gostos, além de feira de produtos autorais, presentes, itens aromáticos para casa, além de marcas de moda em acessórios.