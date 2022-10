Prefeitura participa na Feira do Livro de Porto Alegre promovendo atividades educacionais

A estimativa é de que a 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre deve receber 1,5 milhão de visitantes, até 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Após dois anos de pandemia, será a primeira feira do livro com realização totalmente presencial.

Entre os estandes institucionais, o da prefeitura, localizado próximo da avenida Sepúlveda, contará com atividades educacionais e culturais durante todo o evento. Ações de conscientização sobre os cuidados da cidade, por meio da campanha A gente vive, a gente cuida, também ocorrerão no espaço.

Neste sábado, 29, pela manhã e à tarde, servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estarão no estande para informar sobre a Semana Lixo Zero. Na sequência, também à tarde, colaboradores da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude falarão sobre o papel transformador do paradesporto.

A gente vive, a gente cuida é um movimento que convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. Avanços importantes na zeladoria foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para se viver. Coordenada pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS) da prefeitura, a iniciativa tem duração de 30 meses.