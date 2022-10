Nova exposição de Bebeto Alves acontece em São Leopoldo

Nova exposição do artista Bebeto Alves, Nu vai estar aberta ao público entre os dias 1 e 15 de novembro, como parte das atividades da 15º Aldeia Sesc Capilé, na sede do Sesc/RS em São Leopoldo (Rua Lindolfo Collor, 40 - São Leopoldo). A entrada é franca.

A mostra Nu contará com obras que resultam de preocupações conceituais e investigações plásticas do artista sobre a temática do corpo, ou melhor, sua ausência: traços, resquícios, formas e conteúdos do que uma vez foi um corpo poderão ser contemplados pelo público. A carreira de Bebeto Alves tem fervilhado nos últimos anos com uma intensa produção de imagens fotográficas, que após serem capturadas, são transformadas com as inúmeras possibilidades de manipulação digital.