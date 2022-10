Exposição de Dedé Ribeiro inaugura mini galeria do Café Mal Assombrado

A nova exposição de Dedé Ribeiro, ColonialMente, estará no Café Mal Assombrado (Rua Fernando Machado, 513) nesta segunda-feira (31). A mostra inaugura a mini galeria no espaço, com entrada franca e visitação aberta ao público até 30 de dezembro, das 17h às 20h.

Concebida durante a pandemia, ColonialMente aborda a questão decolonial em 14 colagens, algumas delas com intervenções em desenho, sobre antigos mapas e fotos da América colonial. A obra, além de fazer um comentário social, aborda também o processo de desconstrução da própria artista. Uma das mais aclamadas e longevas produtoras culturais do sul do Brasil, em atividade desde 1977, Dedé Ribeiro acumula grandes feitos na sua carreira, entre eles estão a criação do primeiro curso de produção do RS e a direção de importantes centros culturais, como Usina do Gasômetro e o Santander Cultural.