III Festival Cinema Negro em Ação está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), realiza entre os dias 20 a 27/11 a terceira edição do Festival Cinema Negro em Ação. A mostra será realizada em formato híbrido e as inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de novembro através do perfil @cinemanegroemacao no Instagram.

A mostra competitiva contempla videoclipes, videoarte, curtas-metragens e longas-metragens, no formato digital, de temática livre e que tenham sido produzidos por pessoas negras, ou que contem com protagonismo negro em processo de criação ou autoria do projeto.

O evento é aberto para produtores negros de todo o país e representa um marco nas políticas afirmativas das instituições da Sedac, resultado de um programa de inclusão e representatividade que aposta no audiovisual como um caminho de desenvolvimento econômico e social.

A seleção será realizada por uma comissão especializada e a mostra com os selecionados inclui exibições dos filmes concorrentes na grade de programação da TVE-RS, canal Prime Box Brasil, plataforma Cultura em Casa e na Cinemateca Paulo Amorim. O acesso às exibições na programação na Cinemateca Paulo Amorim será gratuito e aberto a todos os públicos.

Nesta edição, a curadoria será assinada por quatro destacados profissionais negros do audiovisual gaúcho: Sofia Ferreira, Kaya Rodrigues, Jeferson Silva e Felipe Rocha. Para Sofia, que dará continuidade também à curadoria de Mercado e Conteúdos, "o evento cria um espaço de apresentação e comercialização de conteúdos relevantes, contribuindo para promover narrativas plurais para o cenário do audiovisual brasileiro". Outras atividades estão previstas durante o festival como: painéis sobre o mercado audiovisual, rodadas de negócios, ações afirmativas, apresentações artísticas e muito mais.

A terceira edição chega para potencializar um cenário já muito rico, e conta com a disposição de seus realizadores para alavancar novas narrativas e promover profissionais negros que contribuam para a cena audiovisual brasileira. Para a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, além do caráter afirmativo no aspecto racial, o Festival traz consigo o incremento a um setor da economia com grande potencial de expansão.