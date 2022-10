Recital gratuito de Catarina Domenici

A pianista Catarina Domenici apresenta recital nesta segunda-feira, às 12h30min, no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). O evento marca o lançamento de seu álbum digital Ciranda das Mestras, constituído inteiramente por composições próprias. O espetáculo integra o projeto Solo Piano e tem entrada franca. Doutora em Performance e Literatura Pianística, Catarina é professor do Instituto de Artes, além de possuir uma discografia com vinte CDs lançados no Brasil e no exterior.