Centros culturais de Porto Alegre passam por serviços de restauração

Diversos espaços de cultura e lazer de Porto Alegre estão passando por obras e serviços de recuperação e revitalização. Alguns estão completamente inativos, enquanto outros estão e recebendo eventos, mas ainda precisam de diversas melhorias para funcionarem plenamente. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o secretário municipal de Cultura da Capital, Gunter Axt, revelou o andamento de algumas das obras que estão sendo realizadas e dos trabalhos que estão previstos para acontecer nestes locais culturais. O titular da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) destaca: "Nós tornamos absolutamente prioritário o restauro e a recuperação dos nossos espaços culturais. São muitos (espaços), os investimentos são vultosos, os processos às vezes são lentos, mas estamos avançando em todas as frentes. Não há um prédio da Cultura que esteja em estado de abandono ou paralisado. Todos tem projetos, todos tem propostas. E não apenas de recuperação física, como também de melhor ocupação e melhor gestão cultural.", afirma Gunter. O secretário ainda revela que, até 2024, três teatros serão inaugurados ou reabertos após reformas: o Teatro Elis Regina (Usina do Gasômetro), o Teatro Túlio Piva e o Cine Imperial - que será transformado em teatro. obras no Paço Municipal prédios culturais por parte do governo do Estado Confira reportagens sobree as recuperações de

Usina do Gasômetro

Primeira parte das obras, de alvenaria, devem ser entregues até março de 2023

CARLOS CHAVES/JC

Cartão postal da capital gaúcha e ponto estratégico para apreciar a beleza do pôr do sol porto-alegrense, a Usina do Gasômetro recomeçou o processo de revitalização em julho deste ano. Segundo o secretário de Cultura, a previsão para encerramento da primeira parte dos serviços - de alvenaria - é para março de 2023. Gunter afirma que no andar superior da edificação funcionará o teatro Elis Regina e a área gastronômica da Usina. Após os serviços de alvenaria deste andar superior e de todo Gasômetro, o secretário revela que restará ser executado, ainda, o projeto elétrico, a recuperação da chaminé - está sendo realizado um laudo estrutural para avaliar a situação - e todo o mobiliário do espaço. Gunter afirma que a intenção da Secretaria é ter um parceiro privado na gestão futura do Gasômetro. Ele destaca que não é privatização de espaço, e sim um convênio para potencializar a função cultural e pública da Usina, assim como é feito no Auditório Araújo Vianna, que é conveniado com a Opinião Produtora. "A gente quer que os espaços estejam sendo usufruídos pelas pessoas", afirma Gunter. A sala PF Gastal, no 3º andar da Usina, também está passando por serviços de recuperação. "(A sala PF Gastal) vai ser, na verdade, quase que um novo Capitólio", afirma o secretário. Gunter diz isso porque o espaço receberá um projetor digital para exibir filmes, algo que nenhum cinema público de Porto Alegre tem além da Cinemateca Capitólio.

Teatro Túlio Piva

Teatro poderá ser reaberto até maio do ano que vem, afirma secretário

FREDY VIEIRA/arquivo/JC

Fazendo novamente referência à parceria da Opinião Produtora com o Araújo Vianna, Axt afirma que este contrato prevê que a concessionária realize uma reforma no Teatro Túlio Piva (R. da República, 575 - Cidade Baixa), e esta obra está em pleno andamento. Gunter revela que a previsão para término das obras é entre março e abril de 2023, podendo ser reaberto até maio do ano que vem. Sobre o funcionamento do Túlio Piva, o secretário afirma que 50% da agenda de eventos é da concessionária, e os outros 50% da SMC.

Cine Imperial

Cinema será transformado em teatro; previsão é que obras sejam retomadas no 1º trimestre de 2023

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Terceiro teatro da Capital a ser reaberto até 2024, a revitalização do Cine Imperial está sendo negociada entre a SMC, e outras pastas da prefeitura da Capital, com a Caixa Econômica Federal - que será responsável pelos serviços. Segundo Gunter, o banco se comprometeu a reiniciar as obras no espaço - paradas desde 2017 - no primeiro trimestre do ano que vem. Após o começo, o secretário afirma que os trabalhos tem previsão de término de 12 a 18 meses, para o novo teatro ser entregue até o segundo semestre de 2024. Axt explica que o que era um cinema se tornará um teatro, e algumas obras de adaptação já foram realizadas e outras ainda precisam ser. A caixa cênica do espaço, por exemplo, foi ampliada, e o teatro terá aproximadamente 700 lugares, afirma o secretário.

Porto Seco

Espaço passou por pequenos serviços de recuperação; próximo passo é a reforma dos barracões

MARCO QUINTANA/JC

Conhecido por concentrar os desfiles de Carnaval de Porto Alegre, o Complexo Cultural do Porto Seco (R. Hermes de Souza, s/n - Rubem Berta) passou por uma série de intervenções emergenciais no início deste ano, afirma Gunter. Conforme o secretário, o cerceamento da área foi refeito, além de ações de limpeza e manutenção do espaço. Axt afirma que o próximo passo é uma obra para ligação elétrica dos barracões. Uma reforma completa, envolvendo o projeto hidráulico e o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, também está prevista, segundo o secretário. Para que os serviços não interfiram no Carnaval de 2023 e no funcionamento de escolas de samba que fazem uso e necessitam do local, as obras começarão após o feriado, na segunda quinzena de março. Gunter afirma que os trabalhos de recuperação não serão encerrados no ano que vem, e devem ser retomados após o Carnaval de 2024. Também está sendo avaliado, entre a SMC e as ligas carnavalescas, um cronograma para que as obras não afetem as festas do ano que vem. Dos quinze barracões que existem no espaço, Gunter afirma que serão reformados em parcelas de três ou quatro por vez, para que os demais se mantenham disponíveis para uso. Axt destaca que a intenção da Secretaria é que o Porto Seco não seja utilizado apenas no Carnaval, mas também aproveitado pela população durante o ano.

Casas Torelly e Godoy

Casa Torelly começa a receber obras de recuperação do telhado na semana que vem

MARCELO G. RIBEIRO/JC

Dois prédios históricos localizados na avenida Independência também passarão por processos de restauração: as Casas Torelly e Godoy. Quanto à Casa Godoy, Gunter afirma que o projeto de recuperação do prédio já está orçamentado - na casa de R$ 7 milhões - e os projetos já estão todos maduros e prontos para a execução. Resta, para o início dos serviços, porém, a assinatura dos convênios junto ao Banco Mundial - que tem uma parceria com a prefeitura da Capital para revitalizações no Centro Histórico e no 4º Distrito. Já a Casa Torelly terá serviços de reforma e restauro iniciando na próxima semana, afirma o secretário. Gunter destaca que a primeira coisa a ser feita é arrumar o telhado, para evitar problemas de infiltrações no prédio, para que posteriormente outros projetos de revitalização sejam desenvolvidos.

Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues e Museu Joaquim Felizardo

Em julho deste ano, uma empresa arquitetônica foi contratada para realizar o projeto de reforma do Centro Municipal de Cultura Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Érico Veríssimo, 307 - Menino Deus). O prazo para entrega deste plano é até janeiro do ano que vem, para que depois se iniciem as obras de recuperação. O Museu Joaquim Felizardo (R. João Alfredo, 582 - Cidade Baixa) está passando por pequenos reparos. O secretário destaca que as grades estão sendo recolocadas, a fiação está sendo restaurada, e uma rede Wi-Fi foi instalada, além de outros pequenos serviços. Por se tratar de uma construção de mais de um século, a próxima etapa de revitalização é complicada, destaca o Axt. "No Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues é uma reforma, no Joaquim Felizardo é uma restauração com atualização", afirma Gunter. Para que isso seja realizado, um projeto de R$ 398 mil foi assinado com uma produtora para realizar o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), além dos projetos hidráulico, elétrico, estrutural, e de ampliação da reserva técnica do local.

Arquivo Municipal