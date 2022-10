Shopping Total abre as portas para 'OncoArte reinventando o Outubro Rosa – A leveza e a força da arte'

O Shopping Total abre suas portas neste sábado (29) para a celebração da campanha de conscientização do Outubro Rosa realizada pelo Grupo OncoArte. O OncoArte reinventando o Outubro Rosa – A leveza e a força da arte, é uma série de atividades promovidas pelo trabalho voluntário do grupo, formado por mulheres que passaram ou passam por um diagnóstico e tratamento de câncer e que tem como missão levar uma mensagem de solidariedade, encorajamento, desmistificação, enfrentamento da doença e conquistas.

As apresentações serão voluntárias, das 14h às 20h, com shows de cantores, de grupos de dança, de humor, contação de histórias e oficina de percussão, no Largo Cultural do Shopping.

O OncoArte reinventando o Outubro Rosa – A leveza e a força da arte terá ainda espaços para as instituições, empresas e programas relacionados a ajuda, incentivo, informação, encaminhamentos e acolhimento de pacientes com diagnóstico de câncer divulgarem suas ações.

Instituições como Liga Feminina de Combate ao Câncer, Programa FisioMama e FisiOnco (Fisioterapia no Câncer), Aapecan (Associação de Apoio ao Paciente com Câncer), Instituto Camaleão (Apoio ao Paciente Oncológico), Clinionco (Clinica de Oncologia).

Programação

Das 14h às 14h30 – Abertura com a médica mastologista Dra. Kenia Borghetti e a coordenadora do Grupo OncoArte, Iara Rodrigues.

14h30h – Apresentação da Banda da Brigada Militar de Porto Alegre

15h – Pocket show de humor com o “Guri de Uruguaiana”, interpretado por Jair Kobe.

15h30 – Apresentação do Grupo Múltiplos – Um grupo de dança de pessoas com diferentes deficiências, habilidades e padrões corporais.

15h40 – Contação de Histórias (roda de histórias infantis) com a ONG Cataventus.

16h - Primeira apresentação da tarde do Grupo OncoArte, reunindo dança, teatro, música e poesia “Redescobrir a vida”

16h às 16h30 – Apresentação da cantora Sonia Geschwandtner, da Escola de Música The Flash, do Shopping TOTAL, e do cantor Artur De Mari (que se apresentou no programa The Voice Kids, da Rede Globo), com músicas da MPB.

16h30 – Apresentação da cantora Nair Teresinha, com músicas nativistas.

18h - O Grupo OncoArte retorna ao palco com sua apresentação “Tente outra vez” e “Maria Maria”, com a participação especial da cantora Nair Terezinha.

18h30 – Apresentação da cantora Rosana Marques, com clássicos da MBP.

19h30 – Encerramento com Oficina de percussão com o músico Duda Guedes.